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疫情加劇不平等！全球10大富豪財產兩年翻一倍　平均每天增362億

▲▼貝佐斯,馬斯克。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（左）與特斯拉執行長馬斯克（右）是全球前兩大富豪（圖／路透、達志影像／美聯社）

文／中央社

根據慈善機構樂施會（Oxfam）今天公布的調查，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，貧窮和不平等加劇，全球10大富豪持有的財富在這兩年翻了一倍，達到1.5兆美元。

樂施會（Oxfam）在2022世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）視訊會議登場前發布報告說，這些富豪持有的財富從7000億美元躍升至1.5兆美元（約新台幣41.8兆元），平均每天增加13億美元（約新台幣362億元）。他們的財富比全球最貧窮的31億人所持有的總和還要多。

綜合法新社和路透社報導，各國領袖與官員和其他知名人士本週將在這場視訊會議上討論全球最迫切的問題，包括氣候變遷和COVID-19疫苗分配不均。

受到疫情影響，原訂今年1月在瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇年度會議將延至夏季舉辦。

致力減緩全球貧困的樂施會說，在疫情大流行期間，這些億萬富豪身家增幅超越了過去14年。

樂施會將這種不平等稱為「經濟暴力」，並表示每天有2萬1000人因缺乏醫療照護、性別暴力、飢餓和氣候變遷而喪命。

樂施會補充說，這場大流行病已使1.6億人陷入貧困，隨著不平等加劇，非白人少數民族和婦女首當其衝。

在此之前，樂施會2021年12月公布的研究發現，世界最富有人士在全球財富總額中所占的份額，在疫情大流行期間以破紀錄速度飆升。

樂施會敦促各國展開稅務改革，為全球疫苗生產、醫療照護、氣候適應和減少性別暴力提供資金，以協助挽救生命。

樂施會基於可用的最新和最全面資料來源，並援引美國財經商業雜誌富比世（Forbes）彙整的2021年全球富豪榜，計算出全球10大富豪持有的財富。

富比世列出的全球10大富豪分別為：特斯拉（Tesla）和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）、臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、微軟（Microsoft）前執行長比爾蓋茲（Bill Gates）和巴爾默（Steve Ballmer）、甲骨文（Oracle）前執行長艾里森（Larry Ellison）、美國股神巴菲特（Warren Buffett）和法國奢侈品集團酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）。

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