疫情加劇不平等！全球10大富豪財產兩年翻一倍　平均每天增362億

▲亞馬遜創辦人貝佐斯(左)與特斯拉執行長馬斯克(右)是全球前兩大富豪(圖/路透、達志影像/美聯社)



文/中央社

根據慈善機構樂施會(Oxfam)今天公布的調查,在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情肆虐期間,貧窮和不平等加劇,全球10大富豪持有的財富在這兩年翻了一倍,達到1.5兆美元。

樂施會(Oxfam)在2022世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)視訊會議登場前發布報告說,這些富豪持有的財富從7000億美元躍升至1.5兆美元(約新台幣41.8兆元),平均每天增加13億美元(約新台幣362億元)。他們的財富比全球最貧窮的31億人所持有的總和還要多。

綜合法新社和路透社報導,各國領袖與官員和其他知名人士本週將在這場視訊會議上討論全球最迫切的問題,包括氣候變遷和COVID-19疫苗分配不均。

We’ve almost hit the two year mark of the pandemic, and the dark reality is that our world leaders are still putting profits over people. #TaxTheRich https://t.co/SKY6hWynYf