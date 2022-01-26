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中鏢新冠肺炎男在家隔離「又中了」　樂透獨得3千萬首獎變富翁！

記者李振慧／綜合報導

英國49歲男子馬克(Mark Francis)因為身體不適去做檢測，發現自己中標感染新冠病毒，被迫立即在家隔離，沒想到隔天他上網時發現自己「又中了」，所買的彩券贏得英鎊100萬元獎金（約台幣3,745萬元），瞬間成為百萬富翁。

來自南威爾斯斯旺西(Swansea)的馬克目前已經是一名爺爺，他表示，「前一天我突然感覺不舒服，回家做了快篩檢測，結果是陽性，隔天我在房間看電視時，想說來檢查一下電子郵件，結果看到我中獎了」，而且首獎是他1人獨得。

馬克表示，他打電話向彩券公司再次確認，電話中的女子告訴他，「是的，先生，你是百萬富翁」，讓他震驚到完全不記得自己後來說了什麼，掛斷電話後又立即打給50歲妻子海倫(Helen Taylor)，不過對方第一時間也感到難以置信。

馬克在接下來的隔離期間專心治病，雖然曾經上網看看房子，不過夫妻倆都沒有特別把中獎一事放在心上，直到一段時間後他收到通知發現獎金已經入帳，「我看到存款多了好幾個零，才相信這一切是真的」。

馬克與妻子一共育有4名孩子與5名孫子，雖然幸運中大獎他卻不打算退休，「我想繼續工作，現在從事的工作是我真心喜歡的事，和同事們也都處得很好」，計畫把部分獎金用來和家人一起旅遊，剩下的錢則存下來做為以後的退休基金。

▼男子確診時以為自己好運用盡，沒想到隔天中樂透。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

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