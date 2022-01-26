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春節將屆罪犯蠢蠢欲動　埔里女警長率鐵馬正妹繞市區宣導春安要點

▲埔里警分局長胡淑淨親率女性員警、志工、車友騎鐵馬繞行埔里市區，進行春安宣導。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警分局長胡淑淨親率女性員警、志工、車友騎鐵馬繞行埔里市區，進行春安宣導（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至，民眾開心準備過年，卻也是歹徒伺機犯案的高峰期，埔里警分局為加強民眾警覺，分局長胡淑淨親率女性員警、警察志工和鎮內自行車友，騎鐵馬繞行埔里市區、鎮內熱門旅遊景點，對鄉親和遊客提醒宣導防竊、防搶、防詐，不但增加見警率，也形成另類「嬌」點。

埔里分局日前結合員警、志工與車友，騎自行車上街頭，繞行市區內的埔里酒廠、媽祖廟、Feeling18巧克力工坊、地理中心碑等重要景點，運用女性特有的親和力，逐一叮嚀民眾注意加強防範春節犯罪，才能歡喜度過一個溫馨又安全的假期。

▲埔里警分局長胡淑淨親率女性員警、志工、車友騎鐵馬繞行埔里市區，進行春安宣導。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警分局長胡淑淨親率女性員警、志工、車友騎鐵馬繞行埔里市區，進行春安宣導。（圖／記者高堂堯翻攝）

胡淑淨表示，這次自行車宣導活動除了達到治安宣導目的，也希望民眾在Omicron疫情期間多多運動、提升免疫力，達到節能減碳、運動健身的效果，一舉數得；另警方在農曆春節期間也提供全方面服務，若民眾有存提領大額現金需求，可向警方申請護鈔，年節國旅、五倍卷消費正夯，民眾舉家外出，也可向警方申請住居安全維護。

胡淑淨呼籲，過年團圓飲宴應酬，切記喝酒不開車，如有夜歸婦女亦可代叫計程車，警民齊心多一份防備就能讓歹徒無可趁之機，一起為治安守護、共同為防疫努力。

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