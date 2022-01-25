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新北加強重要節日安全維護工作　副市長謝政達慰問執勤人員辛勞

▲新北加強重要節日安全維護 副市長謝政達慰問執勤人員辛勞。（圖／新北市海山分局提供）

▲新北加強重要節日安全維護工作，副市長謝政達慰問執勤人員辛勞。（圖／新北市海山警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

農曆春節即將到來， 新北市政府海山警分局執行111年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢與為民服務，並以各項治安交通及服務宣導作為、防制酒後駕車與防竊、防盗、防搶為重點。今年動員民力夥伴戮力在各項重點工作，全心投入治安及交通維護，並加強鄰里社區服務，以無私的付出和愛鄉愛民的熱忱，堅守崗位共維治安。

為感謝警察及協勤民力等的辛勞，新北市副市長謝政達於111年加強重要節日安全維護工作首日，偕同警察局副局長溫枝發、消防局副局長陳崇岳、社會局副局長許秀能、板橋區長范姜坤火、議員王淑慧、警友會副理事長林麥升、義警協進會理事長吳文福、義警副大隊長游伯湖、民防副大隊長賴泳銨、義交副大隊長任水柳等人至海山警分局、九如里守望相助隊、新北市憲兵隊、消防第一大隊莒光分隊聯合慰問，發送春節慰問金（品），感謝他們對警察工作的協助，也送上新年祝福。

▲新北加強重要節日安全維護 副市長謝政達慰問執勤人員辛勞。（圖／新北市海山分局提供）

▲海山警分局執行111年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。

副市長謝政達表示，治安、交通及消防救護單靠警消力量有限，這些平常分布各地之協勤民力，就成了最強而有力的後盾，大家利用工作空檔之餘協助治安、交通及災害救護等工作，默默付出不曾抱怨。他們卻主動犧牲休息時間，投入社區巡守工作、重點節日或活動，更協助警、消執勤，擔任起地方的守護神，犧牲奉獻的精神，令人感佩；另外由於國內疫情仍然嚴峻，面對每個環節，不能掉以輕心，現在是關鍵時刻，讓我們防疫同心繼續堅守，警民齊力一同維護安全無虞之家園。

海山警分局長周振安表示，非常感謝新北市政府謝副市長率同市府各級長官及海山地區各級民代、板橋區公所、民防、義警、義交、警友會、志工等熱心團體之支持及鼓勵，並強調在年節期間，會持續秉持重視治安、交通、為民服務的信念，加強團隊合作，確保春節期間執行治安、交通及為民服務工作不打烊，提昇民眾對警察工作團隊之信賴，讓板橋居民歡度平安、快樂的新年假期。

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