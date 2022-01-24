導入綠色單車旅遊　台東十傑青年魏瑞廷籲減碳愛惜環境資源

▲魏瑞廷導入綠色單車旅遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上青農魏瑞廷獲第 59 屆「農漁環保類」全國十大傑出青年，提出以「細嚼慢嚥」方式感受家鄉池上的美；期盼透過漫遊感受不同的城鄉風貌，特地聯合包括全術前進 MID手工單車、台東池上青銀共創協會、關山鎮豐泉社區等團體發表零碳排「漫遊地方」宣言。現場展示的手工單車不只有明星款，更有全球唯一手繪客家意象和原住民阿美族意象等兩輛。



魏瑞廷表示，透過智能旅導漫遊軌跡方式，將綠能旅遊帶入池上、關山各村落；希望發展「一城鄉一特色」的生態知性遊程，透過雙腳踩踏單車方式，達到減碳與節能的目的，進而實踐永續環保的理念。將單車騎乘的過程結合健康監測，尤其手工打造的腳踏車外型更是相當吸睛。



魏瑞廷與全術前進MID手工單車、台東池上青銀共創協會、關山鎮豐泉社區發起「漫遊地方，綠色旅遊」正式啟動；號召喜愛池上、關山及縱谷環境的民眾，以單車作為日常交通工具。應用經濟部技術處支持的茂德科技、工研院、資策會創生處共同研發的「運動休閒智能解決方案」跨領域合作，推動綠色單車旅遊與結合 ProTripper 軟硬體科技，不僅提供個人騎乘紀錄體驗、還導引各景點的旅遊服務，以服務加值體驗鼓勵遊客以單車造訪各景點，減少汽機車代步， 對抗全球氣候變遷，因應能源危機盡份力。



全術前進公司朱秋汝表示，這次會以 MID 手工單車來結合茂德科技、工研院 及資策會，共同力挺十大傑出青年魏瑞廷的池上綠色旅遊理念，藉由村落發展特色旅遊帶動鄉村經濟。春節期間只要來池上、關山兩鄉鎮都可以免費預約金城武、蔡依林所騎同款手工單車，除了感受一日金城武外，也能為減碳愛護環境一起盡份心力。