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春安開跑！內政部次長陳宗彥慰勉北市警　15天治安維護工作上路

▲▼內政部次長陳宗彥24日晚間10時許，與警政署署長陳家欽、台北市警局局長楊源明等，到中山警分局參加安全維護工作首日的擴大臨檢勤前教育。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲內政部次長陳宗彥24日前往中山警分局，參加春安工作首日的勤前教育。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

春安工作開跑！內政部次長陳宗彥24日晚間10時許，與警政署署長陳家欽、台北市警局局長楊源明等，到中山警分局參加安全維護工作首日的擴大臨檢勤前教育，除致贈獎勵金慰勞相關人員，同時宣示，1月24日至2月7日為期15天的春安工作開跑。

為強化春節期間治安工作，中山警分局打出「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，1月24日至2月7日，展開共計15天的春安工作。依據去年度執法成果，中山警分局已破獲10處販毒集團，緝獲藥頭及藥腳17人、毒品102.3公克。

▲▼內政部次長陳宗彥24日晚間10時許，與警政署署長陳家欽、台北市警局局長楊源明等，到中山警分局參加安全維護工作首日的擴大臨檢勤前教育。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼內政部次長陳宗彥24日晚間10時許，與警政署署長陳家欽、台北市警局局長楊源明等，到中山警分局參加安全維護工作首日的擴大臨檢勤前教育。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲內政部次長陳宗彥前往中山警分局進行慰勞，並宣示為期15天的春安工作開跑。（圖／記者游宗樺翻攝）

在打擊詐騙方面，警方的「打詐斬手」行動，經比對過濾ATM提領車手影像及查獲現行犯人數，共計查獲車手98人，同時成功攔阻74位民眾匯出被害款項，總額高達2443萬4104元。至於在「掃黑肅槍」方面，中山警分局去年度共緝獲1把制式槍枝、9把改造槍枝及2把空氣槍，且查獲1名犯罪組織治平對象。

為維護轄區交通安全，中山警分局去年度共取締違規停車4萬2277件、闖紅燈7349件、違反標誌（線）行駛7008件，輔以路口監視器監控及員警加強疏導，緩解塞車程度。此外，為使民眾能安心度過春節假期，警方除加強各金融機構巡守外，於治安或交安顧慮區塊，均設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓及鉅額提款護送等服務。

▲▼內政部次長陳宗彥24日晚間10時許，與警政署署長陳家欽、台北市警局局長楊源明等，到中山警分局參加安全維護工作首日的擴大臨檢勤前教育。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲信義警分局同步展開春安工作，保障民眾春節期間的安全。（圖／記者游宗樺翻攝）

中山警分局分局長許頌嘉表示，此次春安工作除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體，共同參與安全維護工作，全力做好治安、交通與為民服務工作，讓市民放心、安心過年。

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