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社會 社會焦點 保障人權

雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　快被強風吹倒！警緊急馳援

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化嚴重，台78線、台61線時常有長輩騎機車或腳踏車誤闖，這回又出現「電動自行車」老翁在快速道路上慢慢騎，警方前往處理，發現老翁騎車相當不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，老翁因天冷直打哆嗦，不僅說不出話連身上也沒攜帶證件，最後聯繫村長，得知家屬已在村辦公室求助，原來老翁患有失智症。

▲老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局表示，東勢分駐所警員潘建嘉、江奕綾1月13日13時28分許獲報在台78線往西有一名老人牽一部腳踏車在路肩行走，立即趕往處理。近日東北季風風勢又大，老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。

▲老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁的電動機車最後由貨車載運回去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

員警擔憂他的安全，將其攙扶坐上巡邏車，老翁身上沒有攜帶證件，詢問無法清楚交代其住處，經聯繫村長表示家屬已在辦公室求助，家屬表示老翁騎腳踏車外出欲訪友，不知何原因誤騎上快速道路，讓大家捏把冷汗，所幸有員警及時協助才避免了憾事發生，感謝員警熱心協助。

▲老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁的電動機車最後由貨車載運回去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局長黃念生表示，對於同仁能持同理心積極為民服務將處在危險狀況老翁救援表示肯定，並呼籲民眾應儘量避免家中長者獨自外出，如有需要可至鄉鎮公所申請「天倫D+卡」，以便快速查明走失者身分協助返家。

▲老翁在快速道路騎單車時，被風吹得連車頭都抓不穩，嚇壞不少行經的汽車駕駛，員警抵達現場時，發現老翁已下車用牽單車走在路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁到家後家屬上前叨念關心，也感謝警員協助救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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