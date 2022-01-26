虎年到採買年貨過好年！　黃偉哲視察果菜市場

▲台南市長黃偉哲前往安南果菜市場視察，聽取工作簡報，關心安南果菜市場春節期間運作及相關防疫、交通情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，26日上午前往安南果菜市場視察，聽取工作簡報，關心安南果菜市場春節期間運作及相關防疫、交通情形，黃偉哲市長呼籲務必做好相關防疫措施。

市警三分局為維持安南果菜市場採買年貨民眾之交通順暢與人車安全，規劃30日及31日（小年夜及除夕）上午自6時起動員所屬員警、協勤民力並結合市場人員，就果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制、疏導，同時派遣便衣警力於市場內加強巡邏查察，維護治安狀況。

另為因應Omicron疫情變化，第三分局與果菜市場管理處共同呼籲民眾儘早採辦年貨，避免於小年夜及除夕兩日聚集大量人、車潮，同時提醒民眾，進入市場採買時務必戴上口罩，保持安全距離，以維護自身健康。

此外，特別提醒切勿於市場周邊違規停車、併排停車，如天氣許可，騎乘機車採買會是更好的選擇，若要開車前往，可由果菜市場怡安路大門進入場內停車或由本原街至市場外「臨時停車場」停妥車輛後再步行進入採買，離開時亦由本原街離開，以減少怡安路車流量；警方亦將在果菜市場內增設「機動派出所」，主動提供各項為民服務工作及實施交通、預防犯罪宣導，有需求之民眾可逕行前往利用，亦可逕撥110免付費報案電話，由警方提供適時之服務與協助。