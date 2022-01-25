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實聯制「掃假的」害疫調斷線　黃偉哲怒撂狠話：最重開罰1.5萬

▲台南市長黃偉哲強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴肅查處絕對不縱容，尤其是未落實實制最高罰1萬千元，隱匿至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴肅查處絕對不縱容，尤其是未落實實制最高罰1萬千元，隱匿至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市最近在確診個案進行疫調時發現，許多民眾未落實實聯制，有的沒掃QR Code，有的多人只有1人代表掃碼「意思一下」，造成衛生局人員執行疫調困難，無法在一時間掌握確實關係人進行匡列處理，台南市長黃偉哲25日下午強調，民眾如未依規定進行實聯制，將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元罰鍰。

▲台南市長黃偉哲強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴肅查處絕對不縱容，尤其是未落實實制最高罰1萬千元，隱匿至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中央疫情指揮中心24日宣布維持疫情警戒標準為二級，針對餐飲場所要求嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務，違者開罰。

但衛生局在進行高雄市確診個案18212於1月16日曾到台南市安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，追查過程中發現，當天席開10幾桌，並另有2廳有餐敘，但市府調查發現，實聯制掃QR Code之人數比開桌人數少，顯示有人未落實實聯制。

加上最近數起確診個案疫調也有類似情事，這些未落實實聯制的人，讓衛生局人員無法在第一時間掌握其身分，難以進行有效匡列，更可能成為漏網之魚，而形成疫情破口。

▲台南市長黃偉哲強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴肅查處絕對不縱容，尤其是未落實實制最高罰1萬千元，隱匿至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲針對此一現象，即在25日下午的防疫記者會中宣布，25日起民眾如於餐飲場所未落實實聯制，違反傳染病防治法第37條第1項第6款，將依同法第70條第1項規定，處當事人新台幣3000元以上15000以下罰鍰。另外也請自外縣市返鄉的市民朋友，做好自主健康管理，如有不適應通報相關單位，務必提高警覺。

▲台南市長黃偉哲強調，若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴肅查處絕對不縱容，尤其是未落實實制最高罰1萬千元，隱匿至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局進一步說明指出，目前店家均以遵守政府相關防疫規定，也貼出QR Code供民眾進行實聯制掃碼，那店家已善盡責任，如有民眾未掃QR Code，則違法責任無法歸責於店家，加上之前有店家或店員勸導民眾戴口罩或掃碼引起民眾不滿而暴力相向，所以政府不會要求店家強行勸導民眾，將由警察、衛生局或其他公部門防疫人員進行稽查取締，其於防疫，也維護個人及家人健康安全，請民眾務必配合落實實聯制。

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