台南市道安精進作為　黃偉哲：對症下藥整頓交通

▲台南市長黃偉哲指出，台南交通要對症下藥，無論是從診斷面或是執法面或建設面，都能有其整頓交通的成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市面積全台第3、人口數全台第6，幅員遼闊城鄉差異明顯，民眾以汽機車為主要代步工具，相較其他都會區程度較高之直轄市，改善交通事故挑戰更大；25日台南市政會議通過南市道路交通安全精進作為重點工作。

台南市長黃偉哲指出，台南科技執法，已經在好幾個道路開始實施準備就緒，期許可以用的工具、可以用的人力投入必須要有成效，對症下藥，無論是從診斷面或是執法面或建設面，都能有其整頓交通的成果。



交通局針對中央全國道安精進七大重點專案報告，包括酒駕零容忍，管考加強，工程升級，監理革新，執法提升，修法嚴懲，教育扎根等重點。市府除配合中央各項修法通過後，據以實施酒駕零容忍相關罰則，並掌握道安數據與調查並深入分析，作為滾動式檢討道安工作；同時擬定各項道安改善計畫，以利即時對接爭取改善經費；且配合中央推動路口改善計畫（預計改善57處路口），爭取工程改善預算。



在監理革新方面，鼓勵機車考照民眾參與機車駕訓課程（台南市1400位補助名額）；推動外送平台業者管理自治條例訂定，配合辦理外送平台業者聯合稽查；加強大型車安全管理（如駕駛工時管理、車輛定檢）與相關宣導工作（內輪差與視野死角體驗活動）。



在執法提升方面，四季交安專案，宣導執法跨域聯合作業；配合每季重點工作，新聞處主題宣導、警察局專案執法、道安團隊分析成效與公布。春季專案是酒醉駕車的主題，夏季是路口違規專案（車不停讓行人、行人違規），秋季為交安月主題危險駕車（嚴重超速），冬季則為酒醉駕車闖紅燈專案，其中每季第1個月（宣導)，每季第2個月(執法)，每季第3個月(公布)。



值得一提的是，台南市已完成7處科技執法路口，2022年度預計增設9處（交通部補助1處、市預算8處）。又區間測速龍崎區市道182（22-28k）已設置完成，將俟檢測與相關行政作業完成後啟用。



教育扎根的精進作為，台南市公車皆行經南市15間大專院校，大專生使用市公車約30萬人次以上（2021年1-11月），將持續宣導年輕學子搭乘；台南市路老師75位，將持續增訓並擴大宣導管道；掌握課程模組開發時程，提前準備以利盡早投入教學。