台南春節不發紅包　黃偉哲：2確診病例在可控範圍內

▲台南市長黃偉哲指出，春節活動照常進行，但春節因應疫情不發紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，春節活動照常進行，春節之後像元宵的活動，市府還在審慎評估，目前為止沒有變化，但如果本土疫情大爆發，也由不得我們，因就算正常辦，也沒有人會來，所以說那個時候，就會考量是不是停辦或延後舉辦，但春節因應疫情不發紅包。

黃偉哲市長說，碰到了疫情，大家都不是很開心，但是也不能不面對。所以我們面對這個台南市的本土疫情，我們還是要加強一些防疫措施，所謂加強防疫措施就是明定除了中央所規定的包括一些活動，還有戴口罩，景點查察方面，市府一定要落實，對於防疫旅館的部分，市府已經現在對於一些比較老舊的防疫旅館，都有配發紫外線的殺菌燈。那對於加強打疫苗的部分，市府在春節期間也是不休息、不休息，都有加開疫苗接種站，那至少是從初三開始就開始打，至於初一、初二有沒有開打，在我們內部還要再開會，因為畢竟要考量的醫護人員的人力調度，以及他們自己本身，他們自己也要過節黃偉哲強調，目前為止台南的這兩例確診案例，基本上還在可控範圍內。

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黃偉哲市長說，有關禁止內用，現在不會，現在沒有禁，全國都沒有禁止內用，或者是疫情相對比較嚴峻的地方，事實上也還沒有禁止內用，所以他覺得市府不必再禁，因為禁止內用對我們的國計民生或庶民經濟影響非常大，所以他覺得其實這部分要審慎，但是內用的部分，原則禁止在餐廳裡面或是在飯店裡面邊走邊吃，不在餐桌上就拔掉口罩，那這個是我們沒有辦法接受的。另行春活動市府沒有發紅包、壓歲錢，總統都已經停發了，台南也不會去發。