　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

▲台市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則，台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則，台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據台南市警局統計指出，2021年共計取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，台南市長黃偉哲25日市政會議指示，酒駕防治，執法和宣導雙管齊下。

年關將近，正是團圓歡聚佳節，餐飲宴會飲酒機會增加，南警為了全力防堵酒駕惡習，春節假期守護民眾安全不打烊，將持續針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所的週邊，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。

為加強防制酒駕，市長黃偉哲也特別在25日的市政會議中宣布多項跨局處防制酒駕作為，除持續加強酒後代駕宣導外，也落實從根本做起，除加強各級校園及樂齡等社教機構植入交安教育，並且結合年前勞動檢查機會，約束工地酒後駕車行為，對於警察局查獲之10年內酒駕累犯，將轉介由衛生局進行酒癮戒治，由源頭管理降低酒駕發生之原因。

另提醒民眾囿於疫情升溫，用餐多改外帶或外送於家中用餐，部分民眾若在家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕，尤其是在睡前飲酒的民眾，隔日早上外出時更應留意自身體內酒精是否已完全代謝，留意宿醉問題，否則貿然駕車上路很可能會導致觸犯酒駕的法律責任，如果一定必須出門務必指定代駕!據統計，台南警方於1月24日執行「全國同步取締酒後駕車」專案中，共計取締酒後駕車32件，其中移送公共危險罪18件，顯見仍有多數民眾輕忽酒駕嚴重性。

▲台市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則，台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另1月24日立法院業已三讀通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元，酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元，10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，酒駕行為可說是害人害己！為了保障大家的用路安全，南警再次提醒「三千萬的叮嚀」:連假期間外出旅遊千萬不要疲勞駕駛、千萬不要酒後駕車、民眾”醉上道命不保”，防疫千萬不要鬆懈，民眾應減少非必要之外出與移動。在家防疫減少出門才是真王道！

市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則。台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。在酒駕執法方面：分析酒駕事故大數據，除不分時段針對熱點加強執法，另針對KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所之「停車場外圍道路」。

台南市跨局處宣導策進作為，包括新聞及國際關係處，民政局，教育局，勞工局，經濟發展局，交通局，社會局，政風處等。例如勞工局針對建築工地勞工(如高架作業員)不定時檢查是否飲酒，除可防範、約制酒駕情事外，亦可降低工安意外，違者以違反工安處罰。召集工地建案負責人、土方業者做防制酒駕宣導，實施下班前酒測，以落實源頭管理，釜底抽薪。

交通局、公共運輸處，透過CMS系統、公車轉運站加強反酒駕標語宣導；協調計程車業者在餐廳外排班或提供飲酒代駕乘坐折扣優惠。

ET快訊
快訊／高雄女打完莫德納第3劑　倒地死亡
快訊／林秉樞暴打女友遭起訴　高嘉瑜回應了！
學測慘劇！他驚覺完蛋「整題0分」　一票考生也崩潰
29歲女模「買上等精子」生混血美娃！　4年後近況曝光
快訊／囚禁暴打「港湖女神」高嘉瑜　林秉樞遭起訴
快訊／高雄義享天地宣布：緊急閉店清消1日！
台南Josh爆「想跟前女友復合」成失控引爆點　Amber發聲
徐薇「在家昏倒失去意識」送急診！　病因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

斗南鎮公所整合善心企業捐年菜　率公所員工溫馨助弱勢

台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

台南市道安精進作為　黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南市今新增2例確診個案　黃偉哲呼籲落實防疫春節接種疫苗不停歇

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

年關難過　台南市議會慰問學甲95歲高齡阿嬤

斗南鎮公所整合善心企業捐年菜　率公所員工溫馨助弱勢

台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

台南市道安精進作為　黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南市今新增2例確診個案　黃偉哲呼籲落實防疫春節接種疫苗不停歇

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘...醫曝驚悚原因

Omicron難擋！日本擬將「防疫重點措施」擴及34地　實施至2／20

汐止休旅車翻覆！女駕駛吃感冒藥上路　愛睏撞護欄慘了

好市多回饋金「隱藏用法」現在才知道！網狂問細節：店員都沒說

大一4番范育銓關鍵全壘打　國體勇奪隊史第9冠

旺宏2021第四季賺逾36億元、EPS 2元　看好旗下所有產品線

基隆威海營區舊營舍開始拆除　年內完成軍港西遷工程還地航港局等

洋砲增添比賽可看性　高國輝希望比賽用球品質穩定

《御史與祚怡》金惠奫的4件事！演過多部大劇、私服穿搭太圈粉

神力阿伯！男跌倒骨折誤認輕傷　開貨車遇臨檢急找警察救命

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

立法院通過酒駕罰則修正案是忍無可忍！

黃偉哲視察春安工作首日臨檢

聖母廟國際高空煙火、炸蜂炮延期

色男對女友女兒下藥綁架性侵重判11年

台中2022最新景點！2000坪城市綠洲可微醺放風超療癒

勞動部出錢挺企業育才

手搖飲知名品牌堅持凍漲

桃園開設11處社區臨時採檢站

水溝出現一隻手　男採藥抗疫受

小黃不熟路況讓友人酒駕釀1死1傷

落實5大防疫措施　台東即日起加強稽查

奇美食品贈送南消天下第一包

小貨車與大貨車對撞　駕駛乘客3人送醫

屏東漁業廢棄物回收寫下歷史新頁

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：對症下藥整頓交通

黃偉哲：對症下藥整頓交通

台南市面積全台第3、人口數全台第6，幅員遼闊城鄉差異明顯，民眾以汽機車為主要代步工具，相較其他都會區程度較高之直轄市，改善交通事故挑戰更大；25日台南市政會議通過南市道路交通安全精進作為重點工作。

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

台南永康就業中心捐款助公益

台南永康就業中心捐款助公益

台南立人國小幼兒園新建園舍動土

台南立人國小幼兒園新建園舍動土

台南春節不發紅包

台南春節不發紅包

關鍵字：

台南酒駕防制黃偉哲執法宣導

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

快訊／全聯開出1張千萬發票

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

納豆女友依依心疼發聲！

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面