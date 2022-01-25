台南市酒駕防制　黃偉哲要求執法＋宣導雙管齊下

▲台市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則，台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據台南市警局統計指出，2021年共計取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，台南市長黃偉哲25日市政會議指示，酒駕防治，執法和宣導雙管齊下。

年關將近，正是團圓歡聚佳節，餐飲宴會飲酒機會增加，南警為了全力防堵酒駕惡習，春節假期守護民眾安全不打烊，將持續針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所的週邊，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。

為加強防制酒駕，市長黃偉哲也特別在25日的市政會議中宣布多項跨局處防制酒駕作為，除持續加強酒後代駕宣導外，也落實從根本做起，除加強各級校園及樂齡等社教機構植入交安教育，並且結合年前勞動檢查機會，約束工地酒後駕車行為，對於警察局查獲之10年內酒駕累犯，將轉介由衛生局進行酒癮戒治，由源頭管理降低酒駕發生之原因。

另提醒民眾囿於疫情升溫，用餐多改外帶或外送於家中用餐，部分民眾若在家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕，尤其是在睡前飲酒的民眾，隔日早上外出時更應留意自身體內酒精是否已完全代謝，留意宿醉問題，否則貿然駕車上路很可能會導致觸犯酒駕的法律責任，如果一定必須出門務必指定代駕!據統計，台南警方於1月24日執行「全國同步取締酒後駕車」專案中，共計取締酒後駕車32件，其中移送公共危險罪18件，顯見仍有多數民眾輕忽酒駕嚴重性。

另1月24日立法院業已三讀通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元，酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元，10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，酒駕行為可說是害人害己！為了保障大家的用路安全，南警再次提醒「三千萬的叮嚀」:連假期間外出旅遊千萬不要疲勞駕駛、千萬不要酒後駕車、民眾”醉上道命不保”，防疫千萬不要鬆懈，民眾應減少非必要之外出與移動。在家防疫減少出門才是真王道！



市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則。台南市酒駕防制方式，執法＋宣導雙管齊下。在酒駕執法方面：分析酒駕事故大數據，除不分時段針對熱點加強執法，另針對KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所之「停車場外圍道路」。



台南市跨局處宣導策進作為，包括新聞及國際關係處，民政局，教育局，勞工局，經濟發展局，交通局，社會局，政風處等。例如勞工局針對建築工地勞工(如高架作業員)不定時檢查是否飲酒，除可防範、約制酒駕情事外，亦可降低工安意外，違者以違反工安處罰。召集工地建案負責人、土方業者做防制酒駕宣導，實施下班前酒測，以落實源頭管理，釜底抽薪。



交通局、公共運輸處，透過CMS系統、公車轉運站加強反酒駕標語宣導；協調計程車業者在餐廳外排班或提供飲酒代駕乘坐折扣優惠。