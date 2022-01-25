網傳「烏魚、午仔魚偷用藥」　漁業署怒了：其心可誅

▲漁業署指出，烏魚三寶就是烏魚膘、烏魚肫和烏魚子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許展溢／台北報導

網傳「午仔魚偷用神經性藥物」、「石斑魚基因缺陷，人工培育用藥至長大」、「烏魚本身毫無價值，養殖戶偷用藥」，漁業署今（25日）澄清，這些訊息全是不實消息，更是誤導民眾，呼籲切勿輕信，尤其年節前傳出，打擊國產魚銷售，其心可誅。

漁業署說明，依午仔魚生態習性，並無所謂為其安定避免暴斃之問題，且在午仔魚養殖過程並無使用相關神經性藥物。110年午仔魚未上市抽驗163件，合格率95.7%，雖有少部分違規情形，而其違規者皆係抗菌性藥物，絕對沒使用所謂神經性藥物。

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漁業署表示，市售所稱石斑魚的魚種很多，包含青斑、龍膽石斑、虎斑及龍虎斑等魚種，其中青斑、龍膽石斑及虎斑等均為野生高價值魚種，雖然龍虎斑為龍膽石斑與虎斑之雜交物種，但並無基因缺陷問題。養殖漁民養殖石斑魚過程皆遵守「動物用藥品管理法」規定，且接受所在地主管機關抽驗檢查，110年石斑魚抽驗299件，合格率100%，另近期追查抽驗輸銷大陸之石斑魚，檢測結果，亦皆合格。

▲▼漁業署澄清，國產水產品安全衛生無虞，勿輕信網傳用藥養殖謠言。（圖／漁業署提供）



漁業署指出，烏魚全身都具有經濟價值，大家所熟知的「烏魚三寶」，指的就是烏魚膘、烏魚肫和烏魚子，烏魚少刺美味且易食，是屬於高價值魚種，106年至109年針對養殖烏魚雌激素檢測進行調查，分別檢測烏魚飼料、烏魚及烏魚子等，均無檢出雌激素殘留，110年水產配合飼料抽驗（含雌激素）計10件，合格率100%，另110年烏魚抽驗45件，合格率100%。

漁業署進一步強調，值此年節前，網傳訊息打擊國產魚的銷售，其心可誅，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，及配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，經檢驗合格才能上市，另具產銷履歷等三章一Q產品為可溯源國產水產品，安全有保障，請民眾安心採買。

漁業署最後請國人安心消費，要對國產水產品安全性有信心，不要輕信網路不實訊息，若傳播疫情謠言或不實訊息涉及不法，將與檢調機關聯絡，嚴加查辦。