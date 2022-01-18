再追查15家石斑魚場「查無違規用藥」　漁業署：將檢視產銷環節

▲漁業署表示，再追查15家石斑魚場也沒有違規用藥。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

大陸海關總署去年12月30日通報台灣二批石斑魚檢出（還原性）孔雀綠、（還原性）結晶紫，漁業署今（18日）再聲明，與地方政府進一步就後續流向追查可能涉案15家養殖場，抽驗結果今出爐都合格，漁業與相關單位未來將就產業管理各環節積極檢討改善，讓品質及衛生安全更提升。

漁業署說明，大陸通報後，查了可能涉案2養殖場，並未查出含有孔雀綠等違規用藥，為徹底追溯魚貨來源，後續已就運搬船同航次其他養殖場，協同地方政府進行移動管制，並逐場抽驗各家養殖場送驗魚體孔雀綠、結晶紫、四環黴素（土黴素）等項目，另考量環境因素，亦針對土底池之魚塭加採底土和池水送驗孔雀綠、結晶紫等，今日檢驗出爐皆合格。

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漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質及衛生安全，本案檢驗結果查無違規用藥情事，後續將再檢視整個產銷環節並釐清各管制點，倘確有違法使用藥物或其他不合規定情事，後續亦將依規定查處。

另外，漁業署預定1月26日邀集對產業生態熟稔的專業學者及業者代表等召開相關精進會議，漁業署提到，防檢疫體系各單位亦將於產地辦理正確用藥宣導，從養殖源頭、集貨、活魚運搬船管理及勾稽、到對岸暫置場等環節，強化石斑魚貨來源安全機制，以確保我國石斑魚品質。

漁業署進一步強調，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，對國產水產品安全性有信心，請國人安心消費國產水產品。