別怕吃進含有孔雀綠魚類　專家傳授「一眼看出毒海產」絕招

▲環保署表示，若浸泡過孔雀綠，魚鰭的回縮性會變差，魚鰭根部也可能因殘留呈現藍綠色 。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

大陸海關總署去年底通報台灣二批石斑魚檢出（還原性）孔雀綠、（還原性）結晶紫，漁業署已聲明，追查可能涉案養殖場，抽驗結果全合格。不過到底什麼是孔雀綠？又該怎麼分辨吃到的海鮮有沒有毒？環保署傳授，一眼就能辨認的秘訣，看看魚鰭回縮性如何。

環保署說明，孔雀綠是化學家合成出的有機化合物，因為外觀為亮綠色、帶金屬光澤，相似天然礦物孔雀石，因此得名，不過兩者可是截然不同的組成。至於為何孔雀綠會跟海鮮掛鉤？環保署指出，由於孔雀綠能去除魚的寄生蟲，還有殺菌消毒等功能，所以一開始被用在水產養殖，後來發現長時間使用會影響魚的健康，且對攝食魚類的人體器官有毒性，甚至影響胎兒發育，因此已明令 禁止養殖漁業使用孔雀綠，避免有毒食用魚類成為盤中飧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署提到，目前台灣允許孔雀綠用在觀賞魚類的治療與疾病預防，所以成為食物的食用魚類當然禁止使用。但要怎麼判斷海鮮有沒有含孔雀綠？環保署表示，若是低劑量的孔雀綠，沒有分析儀器是很難判斷的，但若施用高濃度，大家可觀察魚鰭，一般魚類的魚鰭根部是肉色或是微泛紅，撥開魚鰭放開後會立即回縮。

環保署提醒，若浸泡過孔雀綠，魚鰭的回縮性會變差、魚鰭根部也可能因孔雀綠水溶液殘留而呈現藍綠色，如果單從外觀無法判斷，也可選擇來源明確或是有優良水產養殖場認證（Good Aquaculture Practice, GAP 認證）的產品，降低購入不良商品的機率。

環保署強調，孔雀綠現已依毒性及關注化學物質管理法列管為第四類毒化物，無論製造、輸入、使用、販賣等，都需申請核可才可以運作，而且必須定期申報運作情形，透過上述核可及申報制度，可以瞭解其流向，此外也需在容器包裝上標示「禁止用於食品」，以降低誤流用的可能。