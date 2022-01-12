　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國台辦再指2批台灣石斑魚含禁用藥物　漁業署駁：送驗皆合格

▲石斑魚 。（圖／資料照）

▲漁業署強調，檢驗被點名的2家業者石斑魚，結果都是合格。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

大陸海關總署近期通報台灣2家業者，輸大陸兩批石斑魚檢出還原性孔雀綠、結晶紫，國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）再表示，這次檢驗含有禁用藥物。不過，漁業署回應，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，到可能涉案的養殖場採樣送驗，結果皆合格尚無不符規定情事。

朱鳳蓮說，這次石斑魚檢驗當中‌‌檢查含有禁用藥物隱性孔雀石綠、隱性結晶紫，還有限制用藥物土霉素超標‌‌。這兩種藥物在魚體環境中，會長時間的存在‌‌有致突變畸形和致癌的危險，所以在大陸和台灣養殖過程當中‌‌都是禁止使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署說明，大陸通報後，為儘速釐清輸陸石斑魚是否違法使用藥物，及檢討供銷環節可能疏漏，派員協同屏東縣政府共同到可能涉案的養殖場進行魚貨移動管制及採樣送驗（還原）孔雀綠、結晶紫等動物用藥品。檢驗報告昨天出爐，結果呈現未檢出及合格，尚查無有違法使用藥物情事。

漁業署提到，基於科學檢驗追蹤結果，對涉案業者稱同航次有其他養殖場魚貨來源部分，已持續追查活魚船業者提供同航次其他養殖場名單，將依法與地方政府就可能涉案養殖場予以移動管制，及進一步追蹤調查，以釐清本案情，並將儘速對外說明。

漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。對於本案將持續調查，釐清可能問題環節所在。另如國內查明業者確有違規違法使用藥物或其他不合規定情事，後續亦將依規定查處，以確保我國石斑魚品質。

漁業署進一步強調，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務。

ET快訊
LIVE／蕾神10hrs連2槌！　將公開王力宏不堪證據
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

送你王の貼身助理！　新聞雲App中午準時抽「一年份合約」

北市聯醫2護理師染疫「擴大匡列隔離34人」　88人採檢結果出爐

王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網全看懂了：是爸媽的願望

美女醫3點分析「力挺蕾神」　轟腦粉把王力宏當白馬王子：不噁心嗎

國台辦再指2批台灣石斑魚含禁用藥物　漁業署駁：送驗皆合格

高端「12至18歲」將開打？　李秉穎曝研究最新進度

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

送你王の貼身助理！　新聞雲App中午準時抽「一年份合約」

北市聯醫2護理師染疫「擴大匡列隔離34人」　88人採檢結果出爐

王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網全看懂了：是爸媽的願望

美女醫3點分析「力挺蕾神」　轟腦粉把王力宏當白馬王子：不噁心嗎

國台辦再指2批台灣石斑魚含禁用藥物　漁業署駁：送驗皆合格

高端「12至18歲」將開打？　李秉穎曝研究最新進度

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

用料實在！台南高CP值「麻辣乾鍋」　自助吧三色豆花、油條吃到爽

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

手機突發警報別慌張！　五大電信業者今16時進行災防訊息測試

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

生活熱門新聞

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」

快訊／桃園食品廠夫妻確診！職場398人採檢結果曝

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

國道三寶「螃蟹鬼切」　砂石車緊急甩尾懸空

醫護確診非常要命！醫籲指揮中心快做這事

今晨9.4℃！台北12.1度入冬新低　下波冷空氣時間曝

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

更多熱門

相關新聞

針對台灣石斑漁業者？　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

針對台灣石斑漁業者？　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，直接點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。消息曝光後，外界指向繼台灣水果被禁後，陸官方對台灣水產業者「殺雞儆猴」？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）指出，不存在「殺雞儆猴」，也不是針對任何人，‌‌希望台灣有關方面‌‌加強養殖戶監管，確保輸入大陸農漁產品安全。‌‌

英國環團控虐待漁工　漁業署調查揭真相

英國環團控虐待漁工　漁業署調查揭真相

戴琪聲援歐盟及立陶宛 陸外交部：打台灣牌只會引火燒身

戴琪聲援歐盟及立陶宛 陸外交部：打台灣牌只會引火燒身

「高價汽車蠟品」真的有差嗎？

「高價汽車蠟品」真的有差嗎？

這10款國產／進口休旅車台灣賣爆

這10款國產／進口休旅車台灣賣爆

關鍵字：

漁業署石斑魚大陸進口孔雀綠結晶紫用藥養殖場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面