　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。2022.1.12 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，直接點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。消息曝光後，外界指向繼台灣水果被禁後，陸官方對台灣水產業者「殺雞儆猴」？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）指出，不存在「殺雞儆猴」，也不是針對任何人，‌‌希望台灣有關方面‌‌加強養殖戶監管，確保輸入大陸農漁產品安全。‌‌

去年年底大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。台灣兩間業者被點名後，四家韓國冷凍業者本月6日也被警示通報。但大陸方面處理台灣違規事件不是公開養字第幾號，而是公開業者全名。對於韓國業者只有公開註冊編號，是否存在針對性？

對此，朱鳳蓮表示，這次石斑魚檢驗當中‌‌檢查含有禁用藥物隱性孔雀石綠、隱性結晶紫，還有限制用藥物土霉素超標‌‌。這兩種藥物在魚體環境中，會長時間的存在‌‌有致突變畸形和致癌的危險，所以在大陸和台灣養殖過程當中‌‌都是禁止使用。

朱鳳蓮說，關於暫停台灣兩家養殖場活魚報關，海關總署依據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，已通過聯繫渠道向台方通報情況、提出要求。

朱鳳蓮強調，完全不存在什麼「殺雞儆猴」的意思。大陸方面發佈關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報，是合理、正當的舉措，是為了保護消費者健康安全，也是為了保障兩岸農產品貿易的正常進行。

大陸方面發佈關於加強台灣地區輸入大陸國語檢驗檢疫的警示通報，是合理正當的舉措，是為了保護‌‌消費者健康安全，也是為了保障兩岸農產品貿易的正常進行。‌大陸有關部門也是為了保護大陸消費者，‌‌不針對任何人，‌‌希望台灣有關方面‌‌加強養殖戶監管，確保輸入大陸農漁產品安全

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了
王力宏7天前1句話超毛　李靚蕾怕「被輕生」藏4訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

前線醫護最辛酸！急救主任猝死「最後一刻還在工作」：忙完再休息

國台辦對龐建國墜樓表達深切哀悼：悲壯方式抗爭值得台灣同胞省思

不只蕭敬騰！方文山也被抹紅　陸官方：任何造謠扯謊都是蒼白

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕瘋傳：母親生病請假被拒

解放軍「方言」喊話投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

RCEP生效　國台辦：在陸台企台商同享關稅及原產地規則優惠

「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

前線醫護最辛酸！急救主任猝死「最後一刻還在工作」：忙完再休息

國台辦對龐建國墜樓表達深切哀悼：悲壯方式抗爭值得台灣同胞省思

不只蕭敬騰！方文山也被抹紅　陸官方：任何造謠扯謊都是蒼白

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕瘋傳：母親生病請假被拒

解放軍「方言」喊話投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

RCEP生效　國台辦：在陸台企台商同享關稅及原產地規則優惠

「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

半導體需求再創高！法人：國際半導體ETF逢除息可伺機進場

前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

迪麗熱巴化身「竹葉妖精」超低胸辣翻！　罕見性感中國風網暴動了

《驕女》莊月里整成「豔紅臉」操台灣國語　網笑：幫鄭仲茵加薪！

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

大陸熱門新聞

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

男酒店隔離　開門竟是花果山套房

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

醫院治發燒病患竟法！　副院長恐坐7年牢

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

留日女替閨蜜擋10刀亡！劉鑫被判賠300萬

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

大陸貪官被搜出現金逾1.5億　部分紙幣已發霉

Omicron是大號感冒？陸專家回應

陸「萬億城市俱樂部」增至24座

更多熱門

相關新聞

國台辦再指台2批石斑魚含禁藥　漁業署駁斥

國台辦再指台2批石斑魚含禁藥　漁業署駁斥

大陸海關總署近期通報台灣2家業者，輸大陸兩批石斑魚檢出還原性孔雀綠、結晶紫，國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）再表示，這次檢驗含有禁用藥物。不過，漁業署回應，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，到可能涉案的養殖場採樣送驗，結果皆合格尚無不符規定情事。

漁業署不臆測台石斑魚被禁銷陸

漁業署不臆測台石斑魚被禁銷陸

台商獨家曝光海鮮檢疫證明

台商獨家曝光海鮮檢疫證明

陸「精準」禁台也禁韓　張競：綠營難挑撥離間

陸「精準」禁台也禁韓　張競：綠營難挑撥離間

台灣2場石斑魚有禁藥被陸暫停！漁業署回應了

台灣2場石斑魚有禁藥被陸暫停！漁業署回應了

關鍵字：

海關石斑魚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面