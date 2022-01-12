「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，直接點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。消息曝光後，外界指向繼台灣水果被禁後，陸官方對台灣水產業者「殺雞儆猴」？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）指出，不存在「殺雞儆猴」，也不是針對任何人，‌‌希望台灣有關方面‌‌加強養殖戶監管，確保輸入大陸農漁產品安全。‌‌

去年年底大陸海關總署動植司等單位發布警示通報，點名台灣業者王志義和戴兆鐘石斑魚養殖場使用禁藥。台灣兩間業者被點名後，四家韓國冷凍業者本月6日也被警示通報。但大陸方面處理台灣違規事件不是公開養字第幾號，而是公開業者全名。對於韓國業者只有公開註冊編號，是否存在針對性？

對此，朱鳳蓮表示，這次石斑魚檢驗當中‌‌檢查含有禁用藥物隱性孔雀石綠、隱性結晶紫，還有限制用藥物土霉素超標‌‌。這兩種藥物在魚體環境中，會長時間的存在‌‌有致突變畸形和致癌的危險，所以在大陸和台灣養殖過程當中‌‌都是禁止使用。

朱鳳蓮說，關於暫停台灣兩家養殖場活魚報關，海關總署依據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，已通過聯繫渠道向台方通報情況、提出要求。

朱鳳蓮強調，完全不存在什麼「殺雞儆猴」的意思。大陸方面發佈關於加強台灣地區輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報，是合理、正當的舉措，是為了保護消費者健康安全，也是為了保障兩岸農產品貿易的正常進行。

大陸方面發佈關於加強台灣地區輸入大陸國語檢驗檢疫的警示通報，是合理正當的舉措，是為了保護‌‌消費者健康安全，也是為了保障兩岸農產品貿易的正常進行。‌大陸有關部門也是為了保護大陸消費者，‌‌不針對任何人，‌‌希望台灣有關方面‌‌加強養殖戶監管，確保輸入大陸農漁產品安全