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海峽兩岸新媒體學院成立　「培育人才」瞄準東莞3千台商助轉型

▲▼ 東莞新媒體學院成立 。（圖／主辦方提供）

▲東莞海峽兩岸新媒體學院成立 。（圖／東莞台商協會提供）

記者任以芳／東莞報導

為了拓展兩岸青年交流，以及在地畢業學子適應職場，日前東莞海峽兩岸新媒體學院正式成立。該學院主要目的，主要培養電商直播產業及新媒體領域培養高素質人才，進一步幫助畢業生順利找到職場方向。因為，東莞有超過3千多家台商企業，不少傳統產業尋求轉型，新媒體人才將是最搶手資源。

東莞台辦輔導之下，萬瑞世家集團與夢行悟空合作共建的海峽兩岸新媒體學院正式成立，該模式以商管院為重要鏈接點，結合職業院校與用人企業， 先培育後用選，以「育、選、用、升」的創新業態培育人才，幫助企業挑選優質人才

簽約現場上，東莞台商協會橫瀝分會劉明德副秘書長也表示，「兩岸一定要多交流謀發展，未來台協分會也將共同助力學院的成長。」海峽兩岸新媒體學院成立之後，整合校企資源，每年舉辦海峽兩岸短視頻直播大賽，積極培養新媒體人才。

▲▼ 日前東莞海峽兩岸新媒體學院正式成立 。（圖／東莞海峽兩岸新媒體學院提供）

▲培育新媒體人才，未來也可幫助東莞3千家台商轉型。（圖／東莞海峽兩岸新媒體學院提供）

來自台灣夢行悟空負責人洛克思深耕東莞多年，他表示。「90年代開始東莞有世界工廠美譽，製造業是東莞的立市之本。在全市產業的構成中，工業占比超過一半，工業發展向好是東莞經濟發展向好的基礎保證。」未來全球將陸續進入新媒體的時代，人才的培養及輸出是相當重要的一環。

除了培育人才，身為東莞台商投資企業協會的新媒體顧問的洛克斯也說，東莞台商投資企業協會3000家以上會員企業，許多傳統企業急於轉型，新媒體是趨勢也是潮流，如何幫助企業踏入新媒體和直播帶貨領域，讓優質產品走進千家萬戶，都是自己將來服務目標。

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