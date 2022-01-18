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台商涉拿陸資遭判刑　國台辦：警告民進黨多行不義必自斃

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。2022.1.12 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

長沙台商協會會長林懷等5人被控於2020年總統大選前，涉嫌拿大陸國台辦資金，幫藍營候選人韓國瑜在大陸辦造勢晚會，如今台北地方法院宣判出爐，認定確有此事。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（18日）晚間發出最新回應，批評譴責民進黨栽贓陷害有關台胞，並且警告民進黨多行不義必自斃。

朱鳳蓮表示，我們注意到有關報導，民進黨當局慣於編造種種藉口打擊台商台胞和參與兩岸交流合作的台灣團體和人士，製造『綠色恐怖』，通過政治操弄製造兩岸敵意對抗，破壞兩岸關係，禍害台胞利益。

朱鳳蓮抨擊，「我們強烈譴責民進黨當局栽贓陷害有關台胞。我們警告民進黨當局，多行不義必自斃。」

▲▼大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／記者孫于珊攝）

▲大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／記者孫于珊攝）

根據台北地方法院昨最新判決，長沙市台協會會長林懷等5名台商因違反《總統副總統選舉罷免法》之期約賄賂判處1年8月到3年10年不等徒刑。韓國瑜辦公室也發出聲明指出，韓國瑜對餐會活動內容並不知情，但尊重此案在公平丶公正丶公開前提下的判決。

宣判消息曝光後，全國台灣同胞投資企業聯誼會今晚也發出聲明，內文指出，1月17日，台北地方法院以2019年11月組織不當選舉造勢活動為由，對林懷等5位台商羅織罪名、枉判徒刑。全國台企聯會員和廣大台商對此義憤填膺，表達嚴正譴責。

該文指出，台灣有關方面竟以此為由，肆意加罪於林懷會長等台商，廣大台商聞訊無不感慨，公理何在、「民主自由」何在？！「欲加之罪，何患無辭。」台灣選舉期間，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是，「長沙餐會」地點雖異、性質相同。

該文稱，每位台商和在大陸的鄉親，都有自己的主見和選擇，不可能因為參加某一次活動、聽到某一句話而改變投票意向。以「賄選」為由判處林懷等台商，無疑是故入人罪、黨同伐異。如此選擇性辦案，人心難服。

該文進一步說，去年5月，本會曾就林懷會長被台北地檢署公訴、發表「抵制白色恐怖 拒絕秋後算帳」的聲明。然而，台灣有關方面對此置若罔聞，在2022年台灣即將舉辦「九合一」選舉之際，對2019年事件作出判決，可謂「司馬昭之心，路人皆知」。

最後，台企聯聲明強調，我們再次呼籲台灣有關方面，不要對民眾的呼聲置若罔聞，不要用民眾賦予的權利肆意妄為、製造「綠色恐怖」，盡快還林懷會長及廣大台商以公道與公平。

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