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涉拿陸資替韓國瑜拉票　台商會長林懷否認賄選仍判3年10月

▲▼大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／記者孫于珊攝）

▲大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

台商林懷等5人被控於2020年總統大選前，涉拿大陸對台辦給的資金，在大陸當地辦餐會替中國國民黨總統候選人韓國瑜造勢，並招待食宿、補助機票動員台商返國投票支持，林懷5人均辯稱舉辦例行尾牙、否認替特定候選人賄選，台北地院審理後，今依《總統副總統選舉罷免法》判林懷3年10月徒刑、另4人各1年8月徒刑，還有2人獲判無罪，可上訴。

本案源於在大陸擔任長沙台胞投資企業協會會長的台商林懷，與副會長佟建華等人於2019年12月，在長沙1家大酒店舉辦50多桌餐會，名為「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，向在場約560名台商、台生拉票支持韓國瑜，並安排住宿、補助機票，呼籲賓客回台於2020年1月11日投票給韓國瑜。

但台北地檢署獲報查出，林懷等人事後向當地湖南省對台辦請領人民幣149萬元（約台幣629萬元）補助，涉犯《總統副總統選舉罷免法》第86條賄選罪嫌，在林懷等人抵台後約談到案，偵辦後起訴林懷、佟建華、台商莊垣漳、中華婦女聯合會理事長何建華、副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞與中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君共7人。

林懷和佟建華、沈斌、莊垣漳及蔣明霞更被限制出境、出海。林懷等人均否認賄選，辯稱在大陸當地舉辦例行年終尾牙、跟選舉無關，出席者都有繳會費1000元到2000元人民幣，剛好其他台商協會也要辦尾牙，所以合併成聯合晚會分攤開銷。

林懷等人批檢方的起訴有如「港版國安法」，所提證據就像「沙灘上的城堡，一沖就散」，但檢方提出證據顯示，韓國瑜和搭檔副總統候選人張善政，透過連線向餐會現場賓客致意，現場人員也大喊「總統好」。

合議庭審理後，認定林懷與莊垣漳、沈斌、蔣明霞與張國君觸犯《總統副總統選舉罷免法》賄選罪，今判林懷3年10月徒刑、褫奪公權4年，另4人各1年8月徒刑、均褫奪公權2年，至於佟建華、何建華獲判無罪，可上訴。

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