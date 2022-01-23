　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

▲台東縣府舉辦高空跳傘運動觀光發展座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府舉辦高空跳傘運動觀光發展座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造空中旅遊新亮點及整合相關資源，台東縣政府與中華民國大專院校體育總會、安捷飛行訓練中心和輔仁大學合作，於22日舉辦「111年度高空跳傘運動觀光發展座談會」，邀請中央和地方機關單位、學校、體育協會和一般民眾參與，除了分享今年的台東跳傘活動，第1波預計今年4月登場，也希望集結各界的意見和共識，推動高空跳傘活動在台灣產業化。

王志輝副縣長表示，台東依山傍海景色優美，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，高空跳傘將是臺東下一個推動的空域活動，期待可以發展成為新的慢經濟產業。

對交觀處余明勳處長在座談會中分享，高空跳傘已在國際間認定為一種紓壓的極限運動，相當符合後疫情時代，民眾追求養生、紓壓的旅遊型態。雖然目前國內除了軍事跳傘外，民間跳傘因涉及法規等營運管理和安全議題，尚無法成為一種全民運動，未來縣府會持續努力與各中央權責單位研商，推動高空跳傘活動常態化、產業化，目前將先以專案活動的方式來進行高空跳傘推廣，第1波活動將於今年4月在台東舉辦的國際鐵人三項運動賽事Challenge Taiwan登場，邀請國外專家好手在開幕中帶來高空跳傘演出。

大專體總會長江漢聲也指出，高空跳傘是一個相對安全性高的運動，但在國人普遍認知不足情形下，實際推動上確實需要仔細規劃研擬，這次辦理座談會邀集各大學院體育發展相關的專家，期望能為跳傘運動在台灣落地踏出第一步。

近年來台東推動陸海空3D觀光活動，將自然資源和環境優勢結合推廣觀光，發展慢經濟觀光產業，而空中體驗活動更是全台最多樣、發展最成熟的地方，此次座談會中，中華民國大專院校體育總會與國內唯一正規民航飛行訓練學校安捷飛航訓練中心皆表示，高空跳傘活動在國外行之有年，很開心台東有這樣優質的空域環境可以領先全台發展高空跳傘，期待未來可以成為體育專項並且遵循熱氣球模式成為新的空中產業，讓民眾不用出國也能體驗高空跳傘。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝　足跡重疊快去篩
鴻海今尾牙！豪華大獎曝　沒中也有16888元紅包
快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」
新住民感染源找到了！與染疫個案接觸「有顧忌想隱瞞」
工程師網戀「連面都沒見」遭騙300萬　正妹真面目曝光
陳時中「不禁返鄉」　本土狂燒提醒2件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

舉重女神郭婞淳現身台東家扶「愛市集」　分享心路歷程

台南「虎運亨通新春」贈春聯活動　書法名家翁銘宏四人受邀揮毫

做工行善團過年前贈修繕完工大禮　黃偉哲大力肯定

清潔隊忙翻了！花蓮市年前大宗廢棄物開收　清運量估約6千件

南消二大隊「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰　加碼防災宣導活動

台東打造友善環境！太平溪步道全線通行 　持續串聯環狀步道

基隆忠一路洗顏迎新年　公私協力攜手改善城市

《搜尋者》慶安宮開鏡祈福　林右昌：感受基隆港都風情

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

停路邊被違停車前後緊貼包夾　叭5分鐘...拖車一來主人秒現身

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

舉重女神郭婞淳現身台東家扶「愛市集」　分享心路歷程

台南「虎運亨通新春」贈春聯活動　書法名家翁銘宏四人受邀揮毫

做工行善團過年前贈修繕完工大禮　黃偉哲大力肯定

清潔隊忙翻了！花蓮市年前大宗廢棄物開收　清運量估約6千件

南消二大隊「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰　加碼防災宣導活動

台東打造友善環境！太平溪步道全線通行 　持續串聯環狀步道

基隆忠一路洗顏迎新年　公私協力攜手改善城市

《搜尋者》慶安宮開鏡祈福　林右昌：感受基隆港都風情

台北足跡案暴增　北市聯醫：觀測到民眾自發性減少外出

4天42例確診！公布105處足跡　陳其邁憂「都是用餐商店」

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早要看到匯款」！桃園人妻氣炸

棒籃雙獅好友主題日　外野三帥+林岱安合體站台嗨翻現場

記者會「燒聲」引憂心　陳時中揭原因：指揮中心同仁也睡得少

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

5大減肥誤區：愛沾醬、水果當晚餐　小心越減越肥

又被說像宋智雅！　斯亞「從小一直被說像誰」：希望得到基本尊重

喬科維奇打算參加2023澳網　主席談球王遭遣返：溝通不良

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

彰化氣爆　鄰嚇崩逃出家門

一夜爆增60例確診　移工頂著溼冷天氣打疫苗

鹽水月津港燈節「禮物」驚艷全國

高雄20歲確診男到台南喝喜酒　匡列300人

潮州春節市集停辦！鎮公所公告曝光

男子欠繳酒駕罰鍰等火速繳清

台南警界新星收到民眾謝卡暖意在心

確診者曾吃喜酒　新人一家隔離過年

竊嫌虎年前犯案衰被下班員逮

生人迴避！彰化明晚送肉粽　路線行經48米路

做工行善團過年前贈修繕完工大禮

「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰

張溫鷹之女陳俞融轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

82歲老翁駕車追撞　機車噴飛1死3傷

更多熱門

相關新聞

郭婞淳現身台東家扶「愛市集」　分享心路歷程

郭婞淳現身台東家扶「愛市集」　分享心路歷程

為感謝家扶中心用心付出，長期陪伴弱勢兒少成長，台東縣長饒慶鈴23日參加台東家扶愛市集活動，金牌舉重女神郭婞淳也到現場協助頒發助學金。饒慶鈴表示，感謝家扶中心多年來和縣府建立良好合作夥伴關係，帶領無數家庭及孩子翻轉生命和困境，呼籲民眾一起關心弱勢家庭，讓每一位孩子都能獲得愛與關懷。

台東拖板車失控猛撞　路邊轎車慘狀曝　

台東拖板車失控猛撞　路邊轎車慘狀曝　

高空跳傘欣賞台東之美 運動光觀新型態

高空跳傘欣賞台東之美 運動光觀新型態

第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽開踼

第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽開踼

台東縣醫院、長照機構明起禁止探視

台東縣醫院、長照機構明起禁止探視

關鍵字：

高空跳傘 鐵人 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國　全球破萬例

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面