高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

▲台東縣府舉辦高空跳傘運動觀光發展座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造空中旅遊新亮點及整合相關資源，台東縣政府與中華民國大專院校體育總會、安捷飛行訓練中心和輔仁大學合作，於22日舉辦「111年度高空跳傘運動觀光發展座談會」，邀請中央和地方機關單位、學校、體育協會和一般民眾參與，除了分享今年的台東跳傘活動，第1波預計今年4月登場，也希望集結各界的意見和共識，推動高空跳傘活動在台灣產業化。

王志輝副縣長表示，台東依山傍海景色優美，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，高空跳傘將是臺東下一個推動的空域活動，期待可以發展成為新的慢經濟產業。

對交觀處余明勳處長在座談會中分享，高空跳傘已在國際間認定為一種紓壓的極限運動，相當符合後疫情時代，民眾追求養生、紓壓的旅遊型態。雖然目前國內除了軍事跳傘外，民間跳傘因涉及法規等營運管理和安全議題，尚無法成為一種全民運動，未來縣府會持續努力與各中央權責單位研商，推動高空跳傘活動常態化、產業化，目前將先以專案活動的方式來進行高空跳傘推廣，第1波活動將於今年4月在台東舉辦的國際鐵人三項運動賽事Challenge Taiwan登場，邀請國外專家好手在開幕中帶來高空跳傘演出。

大專體總會長江漢聲也指出，高空跳傘是一個相對安全性高的運動，但在國人普遍認知不足情形下，實際推動上確實需要仔細規劃研擬，這次辦理座談會邀集各大學院體育發展相關的專家，期望能為跳傘運動在台灣落地踏出第一步。

近年來台東推動陸海空3D觀光活動，將自然資源和環境優勢結合推廣觀光，發展慢經濟觀光產業，而空中體驗活動更是全台最多樣、發展最成熟的地方，此次座談會中，中華民國大專院校體育總會與國內唯一正規民航飛行訓練學校安捷飛航訓練中心皆表示，高空跳傘活動在國外行之有年，很開心台東有這樣優質的空域環境可以領先全台發展高空跳傘，期待未來可以成為體育專項並且遵循熱氣球模式成為新的空中產業，讓民眾不用出國也能體驗高空跳傘。