舉重女神郭婞淳現身台東家扶「愛市集」　分享心路歷程

▲舉重女神郭婞淳，現身力挺台東家扶「愛市集」，分享自身長期接受扶助的心路歷程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為感謝家扶中心用心付出，長期陪伴弱勢兒少成長，台東縣長饒慶鈴23日參加台東家扶愛市集活動，金牌舉重女神郭婞淳也到現場協助頒發助學金。饒慶鈴表示，感謝家扶中心多年來和縣府建立良好合作夥伴關係，帶領無數家庭及孩子翻轉生命和困境，呼籲民眾一起關心弱勢家庭，讓每一位孩子都能獲得愛與關懷。

台東家扶中心於生日蛋糕公園舉行愛市集「幣需有你，幸福傳愛」貧困家庭學童助學活動，縣長饒慶鈴、奧運舉重金牌選手郭婞淳等嘉賓參加開幕典禮，手持111年度家扶中心募集獎助學金目標1600萬元等字樣貼在立牌上，縣長也頒發家扶助學金給各級階段學程學生代表儀式；舉重女神郭婞淳拿著奧運女子舉重59公斤級金牌，以自身長期接受扶助的心路歷程，勉勵台上及所有受扶助孩子，只要朝著目標前進，定會成功。

活動透過每年提供的獎助學金，讓家扶中心所扶助的貧困學童擁有安心求學機會。現場聚集各方贊助人士所擺設攤位，其中包含家扶基金會過往扶助的家庭，如今也成為助人者，共同為貧困兒童的獎助學金募款而努力，讓愛的循環生生不息。