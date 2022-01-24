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2022企業最愛大學生揭曉　嘉藥榮登醫衛類全國科大第一

▲「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉藥以黑馬之姿，在眾多國立頂尖大學間異軍突起，衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉藥以黑馬之姿，在眾多國立頂尖大學間異軍突起，衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉南藥理大學衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大，Omicron疫情延燒的此時，醫衛生技人才益形重要，也顯示嘉藥長久專注辦學、接軌實務的堅持化為耀眼成果，不只是嘉藥師生的榮耀，也是嘉藥所有校友堅守自己專業領域，努力發光發熱的最佳肯定。

▲「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉藥以黑馬之姿，在眾多國立頂尖大學間異軍突起，衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

此次嘉藥榮登「醫衛/生技」榜第四名，僅次於陽明交通大學、台灣大學及清華大學，對屹立台南已有56年的嘉藥，可謂實至名歸，該校從藥理出發，早已培育眾多優秀藥師在全台服務，隨著全國唯一的校園「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」成立，更讓該校瞄準高齡社會民眾重視健康議題的需求，整合醫化、粧品、藥粧食品等系，以「嘉藥食藥粧分析檢測中心」為基地，全面把關「食安、藥安、粧安」的「三安」，也為學生提供實務學習、接軌產業界的機會。

▲「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉藥以黑馬之姿，在眾多國立頂尖大學間異軍突起，衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

尤其今年嘉藥校長李孫榮接下台南市食品安全自主管理聯盟協會理事長，整合藥理、民生、休閒學院到藥粧分析檢測中心、智慧健康產業技術研發與人才培育中心等資源來為食安問題把關努力，進一步形塑產官學研菁英參與的食安平台，也讓嘉藥在醫護、生技乃至於健康產業面向更具影響力。

▲「2022企業最愛大學生排行榜」，嘉藥以黑馬之姿，在眾多國立頂尖大學間異軍突起，衝上「醫衛/生技」榜第四名，緊次於「台、清、交」三所頂大。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

嘉藥校長李孫榮表示，嘉藥號稱「藥師搖籃」，對內整合校內跨領域資源，對外除積極接軌產業界外，也密集與多達12萬的校友保持良性互動，就是希望建立「嘉藥生態體系」，讓學生在校時可以跨領域學習知識與專業，透過實習熟悉產業實務，進入職場時，更因為嘉藥校友早已遍布全台，深耕各個領域，同學不只有同為「嘉藥人」的經驗傳承，更享有校內外資源整合而來的豐碩機會，讓職涯就業發展蓬勃順利，成為學用合一的「實務型人才」。

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