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期末考20分！大學生緊咬一句「來上課就過」辯老師　網酸可悲

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲（示意圖，與本文當事人無關／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有女大生日前在《Dcard》貼出幾張對話截圖，只見老師看到同學的期末考成績後，認為明明考前就給了考試內容，甚至出了送分題，卻有學生只考2、30分，失望直呼會當掉一些人。就有學生反駁，直呼老師學期中曾強調，「只要有來上課就會給過」，現在卻為了成績要當人，讓他覺得很怪，對話引發熱議。

仔細看看對話，只見老師在群組裡傳訊，告知同學該堂課的成績已送出，讓他很失望的是，考前明明有給考試內容，還「壓成3章PPT」直接給同學，「結果還有2、30分的！其中20分還是送分題。」老師不禁開批，「貴班是我教過最差的，很過分。我會當掉一些人，以後再會！」也禁止該班學生加選。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女大生貼出同學跟老師的對話。（圖／翻攝自Dcard，下同）

時隔半個小時左右，就有同學回覆，知道老師有明確把考試內容清楚提供給同學，也同意還考出這樣的結果確實很糟糕，「我覺得很抱歉！不過您在學期中一再的強調，只要有來上課就會給過，如今卻又得參考段考成績，我覺得這樣也有些奇怪。」

看到學生反駁，「只要有來上課就會給過。」老師忍不住質問，「我在學期中一再強調來上課就會給過，所以就可以完全不讀書了嗎？」該學生則解釋，「當然不是這樣說」、「相信多數人會因為您那樣強調，覺得這個考試是無約束力的」，認為老師還是要參考成績的話，會讓人無法理解「強調要來上課」的意義。

同學還「打個比方讓老師參考」，假設有媽媽告訴孩子「乖乖去學校就好，成績什麼的媽媽都不會在意」，但考不及格卻被訓斥，「您認為孩子會不會錯愕？」老師則指出，如果小孩都已經知道考試題目了，孩子卻還是不及格，「你認為是媽媽錯愕，還是小孩錯愕？」「而且不是不及格，是加了20分的送分題，還只考2、30幾分，你認為是你們錯愕，還是我錯愕？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

同學接著再問，那為何一開始要提「有來上課就給過」，現在卻又要參考考試成績，還告訴學生題目，那到底是在意還是不在意成績。老師便回，就算是有說過，但他也不可能希望學生就不讀書，像他幫同學把考題縮在3章PPT、在考題裡加了20分送分題，都還是希望學生多少有讀書，「我上課強調過多少次『要讀書』、『這個很重要』、『這個一定會考』，怎不見你提呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

老師認為，如果同學是考4、50分，他會知道可能沒讀得很到位，但學生至少有讀，「可是你只考2、30分，代表什麼？代表你要羞辱我？還是代表我一定得讓你過？」最後也表示，他承認自己說過「來上課就會過」，但學生的分數讓他覺得被羞辱，「被當成是個屁了」，很抱歉自己要第一次食言，「我們都付出代價」。

看到同學和老師的「想法交流」後，原PO不禁以「只考2、30分還跟老師吵要讓你過嗎」為題發文，說老師之前有說過，來上課都盡量讓大家過，結果同學考試都亂寫，現在看到這對話，讓她很傻眼，「感覺他覺得自己超正義的，是在幫大家主持公道嗎？都大學生了，自己的成績自己負責吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，大部分的網友都不買單，紛紛挺老師，「找媽媽哭，我以為是小學」、「身為助教心有戚戚焉，只要有按照要求完成作業基本都會過，作業難度真的不高，但總是有幾個人，只有三四十分，然後來哀求可不可以補救」、「自己不讀書，還要老師成全你們的可憐」、「20分送分題只考了20幾分欸……不就代表他根本沒讀書，全部亂寫，這樣老師給他過才是對其他有讀書的學生的不尊重好不好= =」。

不過，也有人理解該位同學想辯解的點，「會當人，平常就不要說什麼來上課就會過這種話。我們老師說過，他以前的老師說學期成績100%看出席率，所以他考試都亂寫，被當了向學校申訴後過了，我覺得這是信用問題欸」、「蛤？我覺得學生沒錯啊！這個問題又不是在討論讀書態度，完全是老師食言在先啊！沒有A怎麼會有B？雖然不看重自己成績是蠻誇張的。」

甚至有台大法律系的同學留言，「這問題應該在於老師的保證，是否值得作為信賴的基礎」，若老師事前保證，評分標準只按出席率（已經明示不依循考試成績的習慣），嗣後改為依照傳統習慣用考試成績決定，是否讓同學充分知悉？「如果未讓同學充分知悉，同學對於老師保證的信賴，且依據老師保證內容確實履行（確實出席），其信賴是否受到保障。又或者身為老師的保證，根本就不值得信賴？」

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