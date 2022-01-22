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高雄男大生騎車回台北「傳染給媽媽」！母Ct值10、足跡都在內湖

▲▼高科大旗津校區有一名男大生確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大旗津校區有一名男大生確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市22日新增14例新冠確診，其中個案18,309是高雄科技大學旗津校區的學生。指揮中心表示，該名學生13日、14日有港區接觸史，14日騎車回台北，傳染給同住的母親，目前正在負壓隔離房治療當中。

高雄市爆發港埠群聚案，22日新增14例本土案例，其中一例為高雄科技大學旗津校區的學生，13日、14日有港區接觸史，14日當天騎機車回台北，後續媽媽感覺到有相關症狀，採檢後確診新冠肺炎，學生、媽媽分別為案18,309、案18,310。

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指揮中心指揮官陳時中表示，因為案18,309的居住地在高雄，因此列為高雄的個案，「事實上也與港區有相關性」，目前在負壓隔離房接受治療，至於案18,310，則列為台北案例，由台北進行相關疫調。

▲海科大男大生確診 。（圖／高雄市政府）

▲海科大男大生確診，高雄市府公布疫調足跡。（圖／高雄市政府）

不過，依據高雄市衛生局則說，該起個案活動時間、地點與行動描述有相當的落差，疫調仍在進行當中、感染源還在調查、相關接觸者也還在匡列，由於足跡曾到學校、便利商店、旗津的麵館等處，在其經可能有不特定風險的疑慮，市府將針對校區設置篩檢站，初步通知200多人回校採檢，後續依照風險狀況居家隔離或自主管理。

▲▼台北市22日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲台北市22日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

而案18,310列為台北案例，依據北市衛生局疫調，是小孩回台北後遭到傳染，18日身體不適、22日確診，期間足跡經過內湖的晶龍藥局、大湖公園、內湖好市多、慈濟內湖聯絡處中型接種站、便利超商，以及杜耳鼻喉科等處。

北市衛生局說明，案18,310的Ct值只有10，具有高傳染力的風險，目前已經過大疫調、進行清消，只要有接觸到，一定要全數採檢、居家隔離。

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