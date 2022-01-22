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第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽開踼

▲國泰世華旭村盃22日開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國泰世華旭村盃22日開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣旭村文教推展協會辦理的2022年第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽22日開踢，代表縣長饒慶鈴出席的教育處長林政宏除了感謝國泰世華基金會大力贊助，並肯定地方人士推動足球運動發展，也希望小球員發揮團體精神及平日訓練，並重視球場禮儀。

開幕台東豐里國小操場舉行，國泰世華基金會董事長李明賢表示，他非常喜歡台東靜與美，8年前他兼任基金會董事長後力主應該將資源放在偏遠的縣市，也特別選擇台東大樹親子計畫以行動、熱情幫助清寒或變故家庭，鼓勵努力向學的學生享有孩子平等的受教權，得以學習不中斷，以及舉辦公益講座，同時，基金會也支持體育活動，贊助每年初在豐里國小辦理的旭村盃全國足球邀請賽，今年連續第4年以冠名方式支持，未來仍會持續。

主辦單位台東縣旭村文教推展協會理事長同時也是豐里國小蔡見明說，近幾年來，為了推動環保理念，積極營造無痕球場的理念、利用學校龍柏樹枝製作環保獎牌、不使用保特瓶、一次性餐盒甚至不叫外送等，已樹立台灣環保球賽的標竿！除比賽和選手之夜的精彩內容外，每位選手每天需要心得寫作、菁英紅藍對抗賽等都是國內足球賽首創，並已延續第12年。國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽的辦理，伴隨著台灣少年足球校長菁英的成長，許多菁英選手現已成為國家代表隊的成員，旭村盃會一直是參賽選手童年最美好的回憶！

第12屆「國泰世華旭村盃」足球邀請賽22日起至25日在豐里國小足球場舉行，各縣市精英球隊聚集在台東踢球，活動精采可期，歡迎大家前往豐里國小觀賽，為足球選手加油。

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