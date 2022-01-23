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新增確診數回落　大陸國家衛健委：過早解封易反彈

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲北京疫情仍在擴散。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠新增確診數趨緩，22日降至19例，不過大陸國家衛健委指出，現階段而言，維持現行的防控措施和策略是當前疫情防控的最佳選擇；多國防控實踐也證明，過早解封容易導致疫情反彈、重症和死亡增加。

大陸國務院聯防聯控機制22日舉行新聞發布會，會上國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表明，現時中國新冠疫苗全程接種覆蓋率已超過80%，但現階段而言，維持現行的防控措施和策略是當前疫情防控的最佳選擇；多國防控實踐也證明，過早解封容易導致疫情反彈、重症和死亡增加。

梁萬年指出，當前從全球來看，新冠疫情仍處在大流行的急性期，所以未來疫情發展方向還有很大的不確定性；Omicron逐漸成為全球的主要流行株，傳播速度比較快，影響也比較大，但科學上對其危害性，比如針對不同人群的致病能力，包括致病後導致的可能的後遺症等，還不是很清楚。

他接著稱，目前人群新冠疫苗接種也還沒有達到足以建立堅固的免疫屏障的程度，過早倉促放鬆防控，將極易喪失中國前期來之不易的防控成果。

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲據大陸官方通報，北京首例Omicron本土確診病例不排除由境外物品感染。（圖／視覺中國）

另外，北京此次疫情爆發被指不排除由境外物品感染。不過大陸疾控局一級巡視員賀青華說明，雖然近日個別地區出現一些病例，可能是經由境外物品感染病毒，但經專家研判分析認為，目前非冷凍入境物品導致境內人員感染的證據尚不充足，有待進一步研究，帶來的疫情防控風險還需要密切觀察和評估。

賀青華表示，從全球研究和防控實踐看，新冠病毒經呼吸道感染，主要是通過人與人之間近距離接觸傳播，由污染物品導致人感染不是新冠病毒主要的傳播途徑，但也不排除這種可能，當前控制新冠疫情防控的重點仍然是防範人與人之間的傳播。

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