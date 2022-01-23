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男大生騎車北上「傳染給媽媽」　台北、彰化、高雄12處足跡一次看

▲▼高雄男大生確診，高雄科技大學旗津校區清消畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「案18,309」高雄科技大學旗津校區男大生，至今感染源尚未釐清。（圖／記者賴文萱翻攝） 

記者林彥臣／綜合報導

22日新增病例當中的指標個案「案18,309」高雄科技大學旗津校區男大生，是高雄的新增病例當中，至今唯一感染源不明的案例，由於男大生5天內三度騎機車南北往返，足跡共計12處，遍及台北、彰化、高雄。高雄市長陳其邁23日的疫情記者會表示，該案是在海科大旗津校區，是否有足跡的重疊，尚需釐清。

▲彰化有來自外縣市2足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

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▲「案18,309」在彰化有2處足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣公布的疫調足跡指出，男大生於14日晚間10時32分到11時2分，於7-11功湖門市、同日晚間11時34分到11時40分在台灣中油西線站，據了解，功湖門市已經清消過2次，22日仍正常營業，其中有2名是14日當天上班的人員，上午已經前往採檢均為陰性，下午也將會有人員前往採檢，當天下午也完成清消工作。

▲海科大男大生確診 。（圖／高雄市政府）

▲「案18,309」在高雄有4處足跡。（圖／高雄市政府）

根據高雄市公布疫調足跡指出，男大生10日至14日之間，主要於高科大旗津校區、7-11旗海門市、ㄚ媞拉麵、三郎麵館等處。

▲▼台北市22日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

▲「案18,309」與「案18,310」母子在台北共有6處足跡。（圖／北市府提供）

被男大生傳染的媽媽「案18,310」列為台北案例，依據北市衛生局疫調，是小孩回台北後遭到傳染，18日身體不適、22日確診，期間足跡經過內湖的晶龍藥局、大湖公園、內湖好市多、慈濟內湖聯絡處中型接種站、便利超商，以及杜耳鼻喉科等處。

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