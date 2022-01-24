Omicron是歐洲「終局之戰」　WHO：疫情正在流感化





▲歐洲每日新增確診病例飆升，重症住院及死亡率卻未有同樣上升趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任23日表示，Omicron變異株正掀起另一波大流行，把歐洲帶進一個新的階段，由於多數人已經接種疫苗或染疫，這一波大流行最終也可能讓歐洲的疫情結束。

WHO歐洲區主任克魯治（Hans Kluge）告訴法新社，歐洲Omicron的疫情發展可能是整個大流行終局前的最後一波，估計到了3月會有多達60％的歐洲人染疫，其他則都是已經接種疫苗的人。他補充一旦最新一波疫情橫掃歐洲後，會出現數周到數月的「全球免疫期」，因為到時多數人若非染疫就是都已接種，加上冬季結束進入春夏也會降低傳播的速度。

「所以我們可以預期疫情會沉寂一段時間，然後在今年底捲土重來」，克魯治表示雖然在年末可能再度看到疫情升溫，但他不認為會再有另一波大流行。

WHO指出，歐洲區包括部分中亞國家共53個國家，Omicron在18日當周增加了15％的新病例，比前一周的6.3％新病例還要多上一倍。

Omicron變異株儘管傳播速度極快，但愈來愈多的研究顯示總體的重症感染率比Delta低上許多，這一數據在已接種疫苗者的身上尤其明顯。研究結果為全球帶來希望，因為它代表疫情大流行正在流感化，患者病情更輕微，整體疫情也更受控。

克魯治強調雖然人們已經在討論疫情終結，但「疫情終結」代表不久的未來是可以預測的，然而COVID-19已經不只一次出乎人們預料，因此現在仍須非常謹慎。