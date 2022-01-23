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新竹縣宣布「寒輔、社團改線上或取消」幼兒園補習班足跡每天查

▲線上課程、線上上課。（圖／新竹縣府提供）

▲竹縣今日晚間公布學校寒輔及社團調整為線上辦理或取消。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應近日竹縣接連出現確診個案，疫情有升溫趨勢，為了全力防堵疫情擴散，縣府提升防疫戒備，教育局今日（23）晚間宣布校園加強防疫措，包含國高中以下寒輔、社團改為線上或取消，有疫情足跡校園停止對外開放等三項措施。

新竹縣府稍早公布三項應變措施如下：

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1.寒假期間自24日起，高中、國中及國小各校學習扶助、課後照顧、寒假輔導課及學生課後社團，改為線上辦理或取消；公立幼兒園課後留園（延長照顧服務）一律停辦。

2.校園開放：有疫情足跡之鄉鎮市學校(如竹北市、新豐鄉及湖口鄉之學校)，自即日起校園暫停開放，室內外場地暫停不外借(社區大學除外)，未來將視中央流行疫情指揮中心規定滾動式調整校園開放之規定。

3.私立幼兒園、補習班及課後照顧服務中心，每日落實足跡重疊調查並確實紀錄。

疫情嚴峻時期，新竹縣府也呼籲民眾儘速接種疫苗，務必做好個人防疫措施，「戴口罩、勤洗手、完整接種疫苗、維持社交距離、不群聚」做好個人衛生防護，大家一起守護自身健康。

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