曾搭「水桶」漂越大西洋！75歲冒險家再挑戰划船橫渡　命喪海上

▲法國75歲冒險家薩萬（Jean-Jacques Savin）橫渡大西洋時喪生。（圖／翻攝臉書TESA : Traversée de l`Atlantique en Tonneau）

記者吳美依／編譯

法國75歲冒險家薩萬（Jean-Jacques Savin）曾經乘坐「水桶狀」船艙，成功獨自橫跨大西洋，他今年獨自划獨木舟，再次挑戰這個路線，未料喪生在自己最熱愛的海上。幕後團隊證實死訊，「不幸的是，這次海洋比我們的朋友還要強大。」

BBC報導，薩萬1月1日從葡萄牙南部的薩格里什（Sagres）出發，20日晚間發送2次求救信號，此後與外界失去聯繫。葡萄牙海軍展開搜索，21日在亞速爾群島（Azores）附近發現他所乘坐的獨木舟已經翻覆，但尚未確認意外原因及過程。

▲薩萬熱愛航行及冒險。（圖／翻攝臉書TESA : Traversée de l`Atlantique en Tonneau）



薩萬19日在臉書上透露，強勁海風導致旅途延長900公里，獨木舟的太陽能板也出現問題，但預計抵達亞速爾群島的「美麗碼頭」就能迎刃而解，「請放心，我沒有面臨任何危險！」

薩萬是一名退役傘兵，非常熱愛航行及海洋，並將那艘8公尺獨木舟視為「摯友」。2019年，他乘坐著一個「水桶狀」橘色改造船艙，僅靠海流推動，花費122天橫渡大西洋，也因那次壯舉揚名國際。

▲薩萬2019年曾乘坐改造船艙橫渡大西洋。（圖／翻攝臉書TESA : Traversée de l`Atlantique en Tonneau）



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