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71歲探險家阿公漂流　搭改造「大木桶」挑戰3個月橫跨大西洋

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▲▼ 阿公的「木桶」內部空間約6平方公尺，裡面設有睡鋪、廚房和簡單置物空間。（圖／Facebook粉專／@BOUTESA）

▲薩萬搭著「橘色木桶」橫跨大西洋。（圖／Facebook粉專／@BOUTESA）

國際中心／綜合報導

法國71歲的探險家薩萬（Jean-Jacques Savin）日前從西班牙加納利群島（Canary Islands）的耶羅島（El Hierro）出發，希望在3個月內越過大西洋漂流到加勒比海（Caribbean），全程的交通工具則是他自製的「橘色大木桶」，沒有風帆更沒有槳，將以「漂流」的狀態完成這趟旅行。

據BBC報導，薩萬是一名退休的飛行員和跳傘運動員，他花了數個月製作和改造大木桶，這個橘色的木桶長3公尺、寬2.1公尺，是由強化膠合板（plywood）為主要材料，外層塗上防水樹脂，不僅可以防止海浪拍打，也可以保護薩萬不被虎鯨攻擊；內部則有6平方公尺的空間，裡面有床、廚房、桌子、小窗戶，應有盡有，地面上還有一個小窗口可以觀察海裡的魚和周遭環境。

薩萬除了在內部設置齊全，在外部也設有太陽能板，提供木桶定位及通訊電力。自從他開始旅行後，就一直定期分享自己的GPS座標，並於受訪時表示，「天氣很好，目前每小時以2到3公里的速度前進。」

薩萬估計這趟旅行的總里程為4500公里，他不清楚自己將會在哪裡登陸，可能在巴巴多斯（Barbados），或者是其他例如馬提尼克島（Martinique）、瓜德羅普島（Guadeloupe）等島嶼。他表示，這趟旅程預算為6萬歐元（約台幣208萬元），主要都由民眾募資而來。薩文也在他的旅程中進行標記，讓海上專家能夠對大西洋洋流進行研究。

▲▼ 阿公的「木桶」內部空間約6平方公尺，裡面設有睡鋪、廚房和簡單置物空間。（圖／Facebook粉專／@BOUTESA）

▲「橘色木桶」裡面設有床、廚房和簡單置物空間。（圖／Facebook粉專／@BOUTESA）

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關鍵字：海洋,大西洋,漂流,探險

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