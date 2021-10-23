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比哥倫布更早發現新大陸　研究：維京人1000年前已到北美

▲L`Anse aux Meadows。（圖／翻攝自羅寧根大學官網）

▲最新研究顯示維京人千年前在「蘭塞奧茲牧草地」建定居點。（圖／翻攝自羅寧根大學官網）

文／中央社威靈頓20日綜合外電報導

11世紀維京人居住遺址蘭塞奧茲牧草地是歐洲人首度現蹤北美的證據，但具體建立時間點未知，如今科學家以定年新技術確定，維京人在1000年前已踏上北美，比哥倫布首航早了471年。

蘭塞奧茲牧草地（L'Anse aux Meadows）位於加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）北端，維京人出現蘭塞奧茲牧草地標誌人類的多個里程碑，提供已知最早的跨越大西洋證據，並代表著人類足跡完成圍繞地球；人類在更早的數千年前已藉由曾連接西伯利亞和阿拉斯加的陸橋跋涉到北美。

科學家今天指出，利用以太陽風暴事件作為基準點的技術，對遺址取出的3塊木材進行定年，結果都顯示維京人於1021年建立蘭塞奧茲牧草地定居點。

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）地球科學家狄宜（Michael Dee）領導這項研究，報告發表於「自然」（Nature）期刊。他說：「我們該歸功這些北歐人，他們是最早橫渡大西洋的人類社會。」

維京人是來自斯堪的那維亞（Scandinavia）地區的航海者，也就是如今的挪威、瑞典和丹麥。這群北歐人冒險穿越歐洲，時而殖民、掠奪或貿易，且擁有傑出造船和航行能力，在冰島和格陵蘭建立了定居點。

狄宜指出，「我認為，正確地說，這次航行是發掘之旅，也是為了尋找原料新來源」；並表示，「許多考古學家認為，維京人尋找新領土的主要動機，是為發現新的木材來源。普遍認為，維京人是從格陵蘭島出發渡海，而當地適合建築的木材不多」。

依據傳統定義，維京時代是從公元793年至1066年，蘭塞奧茲牧草地則於1960年被發現，透過一般的放射性碳定年法，外界先前多認為這一維京遺址是於11世紀建立。

太陽風暴會在樹木年輪中形成獨特的放射性碳訊號，而公元992年曾發生大規模太陽風暴。

研究報告主要執筆人、考古學家庫伊譚斯（Margot Kuitems）指出，3塊從遺址取出的木材來自3棵不同樹木，在證明太陽風暴出現的那圈年輪之後，還繼續形成了29圈年輪，代表木材於1021年被砍伐。

狄宜表示，木材有被金屬刀刃砍伐的證據，而原住民並無這種工具，因此他們不是砍伐者。他並說，維京人定居於此地的時間長短仍是未知數，可能是10年或者更短。

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