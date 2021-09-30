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台東杉原海水浴場暫停救生員服務　東北季風強民眾勿冒險戲水

▲▼台東杉原海水浴場是東海岸唯一的大型沙灘海水浴場。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東杉原海水浴場是東海岸唯一的大型沙灘海水浴場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東海岸唯一的沙灘─杉原海水浴場自今年8月24日開放戲水後，截至9月23日止，入場人數已超過1萬3千人，隨著東北季風開始增強，杉原海水浴場自10月1日起至隔年的3月31日，將暫停提供救生員戒護服務，沒有救生員進駐，縣府呼籲民眾及遊客勿冒險戲水。

▲▼台東杉原海水浴場是東海岸唯一的大型沙灘海水浴場。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府表示，杉原海水浴場提供救生員戒護服務的時間為每年的4月1日至9月30日，10月以後至隔年的3月為水域活動淡季，將無救生員進駐，不過，期間每日上午10點至下午6點仍維持開放。這段期間東北季風增強，海域的危險程度也增加，在沒有救生員戒護的情況下，請民眾注意自身安全，不要冒險戲水，為自己的安全負責，避免發生意外。

▲▼台東杉原海水浴場是東海岸唯一的大型沙灘海水浴場。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼杉原海水浴場自今年8月24日開放戲水後，成為台東水域遊憩的首選。

交觀處長余明勳指出，杉原海水浴場是台東民眾假日遊憩的口袋名單，10月以後仍開放沙灘區域，未來也將與台灣灣國際衝浪公開賽合作，作為衝浪嘉年華的場地之一。此外，縣府也強調所有海灣及沙灘的場地使用都必須符合環保原則，須以不破壞自然生態的前提下，才准予活化使用。

▲▼台東杉原海水浴場是東海岸唯一的大型沙灘海水浴場。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，縣府也提醒，因目前仍是疫情二級警戒，請民眾至杉原海水浴場時務必遵守配戴口罩、測量體溫、手部消毒與實聯制等防疫措施。
 

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