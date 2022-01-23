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本土確診地圖曝　6縣市變色！高雄超越雙北

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron侵台，22日確診數創下今年最高，一口氣新增本土82例。根據疾管署網站更新「本土病例地理分佈」，今年至今一共有214名本土確診，遍布全台6縣市，而高雄市超越雙北市排名第二。

本土確診地圖曝　6縣市變色！高雄超越雙北。（圖／翻攝疾管署網站）

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有214例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站

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根據疾管署網站資訊，今年全台最多確診出現在桃園的165人，其次依序為高雄市21人、台北市10人、新北市10人、新竹市5人、新竹縣2人、基隆市1人。

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

本土疫情一開始從北部燒起，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀行、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，一夜增加60名工廠人員確診；另一方面，南部則是一家三口確診，引發高雄港群聚案，三天下來個案已經超過20例。

本土疫情多點爆發、南北齊燒，指揮中心22日宣布五大措施，包含雙鐵客運禁止飲食、餐廳嚴格落實實聯制等。

【全台本土病例地圖】

發病日：2022年1月1日起至今

桃園市：165人

高雄市：21人

台北市：10人

新北市：10人

新竹市：5人

新竹縣：2人

基隆市：1人

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