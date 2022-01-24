台北車站接種站今起換打BNT　把握年前4天隨到隨打

記者黃翊婷／綜合報導

第20期新冠肺炎疫苗今日（24日）開打，台北車站接種站已於昨日（23日）結束莫德納疫苗隨到隨打，接著從1月24日至1月27日，週一、三、四提供BNT，週二提供AZ疫苗，接種1、2劑的民眾皆可獲得200元商品卡。另外，除了台北車站之外，台北市還設有10處中型接種站，總計共11處，供民眾選擇。

▲台北車站接種站23日結束提供默德納疫苗。（圖／記者許維寧攝）

台北市第20期疫苗回歸中央1922疫苗預約平台，台北車站接種站已於23日結束提供默德納疫苗，並自1月24日至1月27日連續4天，每週一、三、四提供BNT疫苗第1、2劑及追加劑，每週二提供AZ疫苗第1、2劑接種。

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另外，為了提供民眾更便利的接種服務，施打時間仍維持下午1點至晚上8點，提供現場掛號，凡接種第1、2劑的民眾皆可獲得200元商品卡。

▲想在春節前打完疫苗的民眾，請把握1月24日至27日這4天的機會。（圖／台北市衛生局，下同）

台北市衛生局提醒，台北車站接種站於1月28日至2月6日暫停服務，後續會依平台規劃再行開設提供接種服務。想在春節前打完疫苗的民眾，請把握這4天的機會。

除了台北車站接種站之外，台北市還設有另外10處中型接種站，分別為市府中型接種站、東區地下街7號廣場中型接種站、雙連中型接種站、中油中崙球場中型接種站、富福活動中心中型接種站、文山行政中心中型接種站、南港車站中型接種站、慈濟內湖聯絡處中型接種站、義信禮堂中型接種站、奇岩活動中心中型接種站。

▼台北市11處中型接種站資訊。