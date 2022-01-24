快訊／首批默沙東新冠口服藥到了！　今晨5：18運抵桃機

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心去年11月與默沙東簽約採購1萬人份新冠口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），負責載運第一批藥物的飛機從美國芝加哥起飛，並於24日清晨5時18分抵達台灣桃園機場。

▲首批默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」部分已在今晨運抵台灣。（圖／攝影中心攝，下同）

據了解，這波疫情以無症狀者居多，因此，多數確診者是送往加強版集中檢疫所，由於國內口服治療藥物充足，對比鄰近的新加坡單日增加萬人確診，韓國7000人、日本近5萬人確診，台灣有效延緩病毒擴散，國內醫療量能是足夠的。

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而國內目前的新冠藥物庫存包含，瑞德西韋、單株抗體庫存約1萬5000多人份；口服新藥則有，默沙東Molnupiravir（部分已在今日由長榮航空班機BR-641於清晨5時18分運抵台灣），以及輝瑞Paxlovid採購2萬人份，其中部分預計28日前抵台。

▼▲默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」裝在白色箱子中。

另外，關於哪些族群適用默沙東新冠口服藥物莫納皮拉韋，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該藥品適用於發病5天內、具有重症風險因子者，像是60歲以上、肥胖、糖尿病、慢性腎臟病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病與癌症等7類族群。

指揮中心發言人莊人祥也補充說明，該藥品適應症主要是針對高風險輕症患者，用以避免演變為重症，後續還要專家會議進一步討論。

▼默沙東新冠口服藥物莫納皮拉韋是由美國藥廠默沙東集團研發。（圖／路透）