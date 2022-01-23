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獨／輪我們展身手！名醫447字洩陳其邁春節防疫關鍵：傳播鏈斷診所

▲高雄市醫師公會理事蔡昌學醫師出面轟陳時中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市醫師公會常務監事蔡昌學醫師。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市本土病例從一家3口確診開始之後，整個大爆發到目前42例，這讓基層院所也非常憂心，不過現在有醫界重量級醫師，高雄市醫師公會常務監事，同時也是中華民國診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學出面喊話：防疫！輪到我們施展身手的時候了。

蔡昌學醫師在自己的臉書發表，他表示現在已經進入COVID-19 防疫工作的後半段， Omicron也朝著輕症流感化演變。由於傳播力太強無法即時清零，但我們也要以「區段式清零」的做法，不放棄積極疫調來為每條傳播鏈設定停損點； 畢竟像流感大流行也是會影響經濟市場，而且有部分老人家也還沒接種疫苗。

▲高雄市政府喊話基層診所啟動「春節防疫」：幫快篩 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府喊話基層診所啟動「春節防疫」：幫快篩 。（圖／高雄市政府提供）

他提到回想COVID-19初期時， 藥師團體勇敢承接口罩發放的任務，雖然害怕但小心應戰面對，他們終獲政府與社會的掌聲。他呼籲基層醫療院所：「現在， 輪到我們基層醫界繼支援篩檢站與社區疫苗接種任務後，再次可以施展身手的時候了」。將要配合高雄市政府24日起啟動「春節防疫專案」，意在將傳播鏈阻絕於診所端。

高雄市長陳其邁也在23日防疫記者會當中呼籲：「針對高雄市一千多家基層診所，只要是遇到呼吸感染症狀的患者，就在戶外由醫師評估後免費發放「醫師評估快篩試劑」供居家檢測， 患者回報醫療院所結果。 在醫病雙方全程均戴上口罩的狀況下， 就算遇到確診者清消後也不需被隔離或停業」。

蔡昌學也呼籲請基層醫師同仁安心們要安心！他也引用了一段話來鼓勵大家：「醫師面對病人本為天職, 無法避免。疫情可懼者, 病毒僅為一小部分, 最可懼者, 仍為人心, 人性。」他說：「別忘了我們從醫者的初衷，醫界加油」。

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