吳進木被陷害「填表格」入籍尼加拉瓜！　吳釗燮還原set up內幕

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前駐尼加拉瓜大使吳進木在我國與尼加拉瓜斷交後獲尼加拉瓜國籍引發爭議，外交部長吳釗燮22日表示，實際上吳進木會獲得尼國國籍是被陷害的，尼國政府在他辭職前，欺騙他填寫「榮譽國民申請表」，但實際上卻是讓他申請國籍，並刻意留到斷交的隔一天宣布，「就是被陷害這樣子的情形」。

吳釗燮在立法院接受立委質詢時，解釋了吳進木辭職的來龍去脈。吳釗燮說，吳進木辭職的原因是太太生病、無法繼續旅行，因此早有辭職計畫，是外交部一再挽留、至去年的選舉結束，才准許他辭職，因此才會在這個時間點辭職。

吳釗燮表示，「他（吳進木）也跟我們報告說他國籍的狀況是這樣子」，在他辭職之前不久，尼加拉瓜政府拿一個表格給他填，說這是榮譽國民的申請表，他也不疑有他，就填寫了，「之後在斷交的第二天，就給他宣布了（宣布吳進木獲得尼國國籍）」。

吳釗燮強調，「所以以他個人來講，這個也是被set up（被設計），就是被陷害這樣子的情形」，但是無論如何，一個退休的大使拿到對方的國籍，尤其是在斷交的狀況之下，「這個對我們來講都是不可容許的事情」，現在外交部這邊也在做調整，看看這個法律規定上面是要怎麼處理最好，現在還在調整當中。

▼台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦獲頒尼京市鑰及傑出人士榮銜。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）