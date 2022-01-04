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前大使獲尼加拉瓜國籍「不回來」！醫嘆：生病就會後悔離開台灣

▲▼台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦獲頒尼京市鑰及傑出人士榮銜。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

▲台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

記者張乃文／綜合報導

尼加拉瓜與台灣斷交後，前駐尼國大使吳進木近日獲尼國國籍且未歸國，遭到民進黨前立委林濁水質疑叛國。對此，外交部3日表示，吳進木去年因個人生涯規劃申請退休，曾向外交部表示，因為太太健康因素，目前暫時無法回台。但有醫師直言，「大使等到生病就會後悔離開台灣了」，更說，「聰明人不輕易放棄台灣國籍」。

尼加拉瓜在2021年12月9日宣布與台灣斷交後，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府10日隨即宣布，授予卸任台灣大使吳進木夫婦尼加拉瓜國籍。

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而外交部發言人歐江安表示，我國前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木於110年9月28日因個人生涯規畫申請退休獲准，已於11月17日離任，並辦妥退休離職手續。歐江安說，吳進木曾向外交部表示，因其太太的健康因素，目前暫時無法返回台灣，就此外交部長吳釗燮已於去年12月23日在立法院應詢時做出說明，目前外交部沒有進一步評論。

不過，對於前大使獲該國國籍，遲遲尚未返台一事，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書發表看法。他直言，「尼加拉瓜醫療超級爛，被台灣狠甩幾十條街，大使等到生病就會後悔離開台灣了」，更大讚「台灣醫療就是強的沒道理」，離開的人會很慘，聰明人不輕易放棄台灣國籍。

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