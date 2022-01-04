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吳進木入籍尼加拉瓜　外交部坦言事前不知情「盼他自己對外說明」

▲▼台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦獲頒尼京市鑰及傑出人士榮銜。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

▲台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦獲頒尼京市鑰及傑出人士榮銜。（資料照／翻攝自中華民國僑務委員會官網）

記者陶本和／台北報導

尼加拉瓜與台灣斷交後，駐尼國大使吳進木卻未返台，且取得尼國國籍。對此，外交部4日表示，這部分外交部事前並未獲得告知，不過也已透過私人管道聯繫吳進木，並希望他就外界的相關質疑，自己盡快對外說明。

外交部發言人歐江安表示，吳進木在民國109年時，就已經數度請辭，但都被外交部慰留；一直到去年（110年）的9月28日，才獲准辭職並辦理退休，他是依法申請退休，程序是完備的。

至於吳進木接受尼加拉瓜首都榮譽市民跟入籍的問題，外交部表示，吳進木夫婦在去年11月離任之前，有接受首都市長頒授榮譽市民跟市鑰，這部分是沒有問題的；另外，在斷交之後，12月10日當地政府公報宣佈斷交之後，已經公布尼加拉瓜授予尼加拉瓜國籍等事情，這部分外交部沒有事前獲得告知。

另外，外界關切吳進木為何不回台灣一事，外交部重申，根據吳進木的說法，主要是他夫人健康情形，不適合搭飛機長途旅行，至於目前健康情形，這涉及個人隱私不進一步評論。

外交部強調，有透過私人管道跟吳進木取得聯繫，也表達希望他針對外界相關質疑，由他自己盡快對外說明，畢竟他是退休人員，對於對外的質疑，自己提出說明比較妥當。

在國家機密保護法修法的相關討論上，外交部表示，即便吳進木已是退休人員，但他依然受到規範，先前提到是否要修改相關法案的檢討，涉及到修法問題會跟相關部會來討論，會再做相關說明。

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