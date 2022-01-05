尼加拉瓜與台灣斷交前　吳進木疑已事先申請入籍

▲台灣前駐尼加拉瓜大使吳進木夫婦獲頒尼京市鑰及傑出人士榮銜。（資料照／翻攝自中華民國僑務委員會官網）



記者陶本和／台北報導

尼加拉瓜與台灣斷交後，駐尼加拉瓜前大使吳進木與老婆隨即入籍尼國，引起國內一片譁然。不過，根據尼加拉瓜移民局網站的公文顯示，移民局早在尼國與我斷交前，就核准了吳進木入籍，顯示他在斷交前就已申請入籍。

根據媒體指出，在尼加拉瓜移民局網站上，一份公文中揭示，移民局其實早在尼國與台灣斷交之前，就已經手吳進木入籍一事，這也代表吳進木在斷交前就已經申請入籍。

對於吳進木入籍尼加拉瓜一事，外交部表示，吳進木在民國109年時，就已經數度請辭，但都被外交部慰留；一直到去年（110年）的9月28日，才獲准辭職並辦理退休，他是依法申請退休，程序是完備的。

至於吳進木接受尼加拉瓜首都榮譽市民跟入籍的問題，外交部表示，吳進木夫婦在去年11月離任之前，有接受首都市長頒授榮譽市民跟市鑰，這部分是沒有問題的；另外，在斷交之後，12月10日當地政府公報宣佈斷交之後，已經公布尼加拉瓜授予尼加拉瓜國籍等事情，這部分外交部沒有事前獲得告知。

另外，外界關切吳進木為何不回台灣一事，外交部重申，根據吳進木的說法，主要是他夫人健康情形，不適合搭飛機長途旅行，至於目前健康情形，這涉及個人隱私不進一步評論。

外交部強調，有透過私人管道跟吳進木取得聯繫，也表達希望他針對外界相關質疑，由他自己盡快對外說明，畢竟他是退休人員，對於對外的質疑，自己提出說明比較妥當。