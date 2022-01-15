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接受法媒專訪　吳釗燮：台美軍事交流密切「有助強化防衛能力」

▲▼外交部長吳釗燮13日接受外媒「法國24小時新聞台」（France 24）「專訪」（l’Entretien）節目主持人Marc Perelman視訊訪問。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮（左）接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮13日接受外媒「法國24小時新聞台」（France 24）「專訪」（l’Entretien）節目主持人Marc Perelman視訊訪問時談及，面對中國持續進行軍事現代化，大幅提升軍事演習的次數，台灣必須做好自我防衛的準備，並談及台美安全合作有助於台灣強化自我防衛能力，「台美軍事交流越來越密切，我們有決心與信心捍衛自己的國家。」

「法國24小時新聞台」為法國國營國際電視台，設有法、英、西及阿拉伯語等4國語言頻道，觀眾遍及全球，達3億5千萬收視戶，具廣大收視觸及率，極具輿情影響力。

吳釗燮受訪時表示，中國持續進行軍事現代化，並且大量增加軍事演習的次數，自2021年至今，中共已派遣超過900架次軍機擾台，面對中國的軍事威脅，台灣將持續提升不對稱戰力，無論是否有軍事的行動、或是何時發生，以及因應中國的「混合戰」，我國將持續強化自我防衛能力，致力維護台灣的民主自由。

針對美國協防台灣議題，吳釗燮表示，美國是否協防台灣是由美國自行評估，「捍衛台灣是我們自己的責任，台灣必須做好自我防衛的準備」，我方相信美國信守《台灣關係法》的承諾，提供我國防衛性武器。台美安全合作，包括情資交換、武器採購、協助人員訓練及軍事現代化等項目，有助我國強化自我防衛能力，「台美軍事交流越來越密切，我們有決心與信心捍衛自己的國家。」

吳釗燮強調，香港的例子讓世界各國明白，中國的承諾並不可信，「一國兩制」事實上只有「一國」，並無「兩制」，台灣人民不接受中國的「一制」威權統治。台灣是一個主權獨立的國家，這是現實、也是現狀。香港民眾無從反抗中國的國安法，但台灣可以挺身反抗中國的壓制，堅守對民主自由的信念及生活方式。許多國家的元首、外交及國防高層，近期在超過20個場合表達對台海安全的關切，顯示西方民主國家已警覺到中國的擴張行徑，維持台海的和平穩定已成為國際社會的高度共識。

有關我國是否比照駐立陶宛代表處的模式，推動駐外館處以「台灣」名稱對外，吳釗燮稱，我方對此採開放態度，但非目前的首要任務，現階段我國全力守護並深化與立陶宛的各項實質關係。有部分人士認為名稱是導致中國報復立陶宛的原因，但國際社會，包括美國、歐盟及歐洲國家等，都以「台灣」稱呼我國，這是事實陳述。台灣從來不受中國管轄，我國自稱「台灣」並非挑釁，反觀中國企圖在國際社會及國際組織不當稱我，才極具挑釁。

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