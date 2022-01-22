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3正妹都戀上暖男「以為遇到愛」…傻傻獻身慘被榨乾　結局超展開

▲▼。（圖／翻攝自北京青年報）

▲楊男劈腿還詐騙。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

貴陽一周姓女子日前遇到了一名男子，兩人情投意合走在了一起，她感覺遇到了真愛，誰知道後來是無盡的傷害。因為這名楊姓男子，是個名副其實的「海王」，甚在貴州省每個城市都有女友，而且還騙走每個女友許多錢。日前，這些受害女生集合一起，決定報案挽回損失。

據《北京青年報》報導，周女控訴，「情人節那天我很忙，他就去我店裡一直陪著我忙到半夜然後我們就回家了，第二天他說他有事就走了。實際上他就去酒店去找他山東的女友，然後等山東女友回去了，他轉身就去了江口，去找他江口的女友，這個事情是後面我們幾個女生聯繫在一起之後才知道的，他情人節這天，轉來轉去陪各種女生。」

彭姓女子也是楊男其中一名女友，她的遭遇和周女差不多，還有從山東趕來貴州的韋姓女子。彭女表示，「他平時表現得很體貼，不是一般的體貼，給我提供了安全感，他的哥們都會叫我嫂子什麼的。」韋女也稱，「我們是從交友軟體上認識的，當時覺得他這個人看著挺老實，說話也比較溫柔，才相信他的，他說要和我結婚，在山東定居，讓我在山東等他。」

▲▼。（圖／翻攝自北京青年報）

▲彭女站出來指證男友。（圖／翻攝自北京青年報）

這幾名女士原本素不相識，可一通電話，讓她們的生活有了交集。周女回憶，「12月初，他停掉了一個手機號，我問他為什麼，他說債主太多了，不想有那麼多人打擾他做事。後來，有債主打到我這邊，然後才知道他借了很多女生的錢。」

倘若不是無意間接到債主電話，幾名女子還一直被蒙在鼓裡。楊男和她們每個人都有過甜蜜的點點滴滴，可如今看來，這更像是一種諷刺。周女表示，「我們這些女生聯繫在了一起之後彼此說了一下情況，發現他的說辭和方法都是一模一樣，甚至有時候借錢的理由都是複製，給我發一條，給那些女孩子也發一條。」

▲▼。（圖／翻攝自北京青年報）

這時，所有女生才知道，自己認為可以託付一生的人，是個名副其實的「時間管理大師」。韋女控訴，債主說他在江口、福泉、銅仁、遵義、貴陽都有女友，在很多地方都有女友。

此外，楊男不僅劈腿，還騙每個女友的錢。周女表示，自己借給男方大概8萬元人民幣。韋女則被借了20萬元左右，而陳女則被騙了8、9萬元。可現在，她們都已經聯繫不上楊男。目前，她們已經報警求助，希望可以挽回損失。

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