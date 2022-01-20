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男友回家1習慣變了　她秒驚覺被綠！神揪「親密疑點」讓網全跪

@diybreakup Thanks for the memories #fyp #redflags #redflag #cheating #breakup #narcissists ♬ Lights Are On - Tom Rosenthal

記者吳美依／綜合外電報導

美國一對情侶同居已久，並且論及婚嫁，每天回家時，都習慣親吻彼此，感情看似非常甜蜜。但有一天，女方卻發現「男友親吻我的方式改變了」，忍不住心生懷疑，之後偷偷調查，果然抓到對方出軌。她將這段「觀察力超強」的故事分享至TikTok，讓網友們全都佩服不已。

女網友表示，她至今依然記憶猶新，「他有天晚上回家親吻我時，感覺有些不同，他感覺就像陌生人一樣。我問了他，他說我在疑神疑鬼，找理由吵架。」但她直言，一個人的接吻方式不可能一夕改變，「只有在親吻不同人的時候才會改變。」

▲▼外國女網友靠著親吻方式抓到男友出軌。（圖／翻攝TikTok@diybreakup）

▲外國女網友觀察到男友的細微變化，果真抓到對方出軌。（圖／翻攝TikTok@diybreakup）

網友們紛紛大讚原po的超強觀察力，留言表示，「一個女人的直覺通常都是正確的。」、「我們能感覺到他們從新歡身上獲得的活力，所以才會知道他們偷吃。」、「竟然能注意到接吻這種小事情，真是太瘋狂了。」

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