19歲賓士男閃車撞加油站命危！女友狂踢要叫醒他　死神也嚇跑了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名吳姓男子(19歲)駕駛賓士車載著就讀大一的李姓女友(18歲)，疑似遭前車擋住視線，發現前方有輛迴轉車緊急閃避，但整輛車失控直衝路邊加油站，坐在副駕駛座的李女手掌骨折，見男友傷勢嚴重意識昏迷倒在地上，焦急萬分，便脫下鞋子用雙腳試圖踢醒對方，經過醫院搶救後吳男已經好轉了。

▲女友用腳要踢醒重傷昏迷倒地的男友。（圖／民眾提供）

▲彰化賓士車撞進加油站。

彰化警方初步調查，這起嚴重事故發生在本月11日下午2點半，吳男沿金馬路3段往中華西路方向行駛內線車道，林男駕駛的自賓士車行經至事故地點時，正巧對向車道沈男駕駛的自小客車，行駛金馬路3段行駛內線車道欲迴轉，吳男為閃避沈男所駕駛的自小客車，導致直接正面撞進加油站內。

加油站員工聽見「轟」的撞擊聲後，紛紛上前協助，並試圖打開車門將2人救出，只見穿著襪子的李女雙腳不斷的連環飛踢男友，一旁的人員見狀連忙制止，李女解釋說，當下她左手掌骨折，人又無法從車內爬出來，看到男友傷勢非常嚴重，意識昏迷，便從車內將鞋子脫下，只能用雙腳不停的踢男友，試圖要把他叫醒。

▲彰化賓士車撞進加油站。

李女說，謝謝大家的關心，當天男友沒有酒駕，是為了閃避迴轉車釀禍，她自己也受傷送醫住進醫院，而男友經過院方搶救後，目前仍住在加護病房，但人已經恢復意識，因為還插著管所以還無法講話，跟他說話也會點頭，也會緊緊握住她的手，現在就希望男友身體能盡快恢復健康。

▲加油站外牆招牌被撞掉。