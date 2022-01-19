「交了移工男友」她砲轟：台男脾氣差又吃軟飯！網看傻：祝福妳

▲原PO戀上移工，大讚比台男貼心！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我交了一個移工男友！」一名女網友表示，自己不缺房跟車子，但渴望另一半貼心關懷，而日前認識一名移工，看著對方省吃儉用，卻捨得買衣物給她，甚至還會親自剝蝦餵食，讓原PO動心嘗試交往。原PO直言，比起前任台男脾氣差又吃軟飯，而現任男友體貼又窩心，讓她感到很甜蜜。

一名女網友在臉書《匿名公社》透露，當初透過朋友的朋友介紹，意外認識了一位越南籍男移工，雙方加LINE後，對方就展開猛烈追求，甚至頻頻對原PO喊話「喜歡妳」，還瘋狂邀約出去吃飯。

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原PO表示，一開始完全沒搭理，也認為對方根本亂槍打鳥，結果「我越不理他，他就密我越勤。」維持三個禮拜左右，男移工熱情依舊不減，原PO恰好某一天沒事，索性答應對方吃個飯，而當晚返家後，對方再度深情告白，原PO依舊婉拒愛意。

過了一周後，原PO又答應與對方吃飯，結果這次出現了逆轉，「吃完後剛好經過一家衣服店，我一直看裡面的衣服，我真的很想要，但是月底沒錢，我看看就走了，其實也不貴啦 500元內，那移工突然就叫我等一下，就直接進去衣服店買那件衣服，我當下有愣住一下 ...心裡還是有感動一下！」

原PO在內心上演小劇場，「第一次我的內心真的有觸動到一下，覺得他應該不是那種亂七八糟的人。」又過了一周，移工邀請原PO去朋友的飯局，在餐桌上，就秒剝蝦給原PO吃，這一暖舉再次打動原PO，「真的沒遇過這麼貼心的人。」

後續，原PO送了一頂鴨舌帽給對方當作買衣服的謝禮，而移工月底錢快花光了，又偷偷買了一件千元外套送給原PO，「後面我發現，他都把錢花在我身上，他自己沒什麼外套，他也捨不得買。」

看著男移工貼心又柔情，原PO覺得嘗試交往看看，接著大讚男友完勝台男，「台灣男生很愛計較，家事都不會做，還要女生侍奉。」原PO也實際比較差異，「比如說想要小東西，有時候會希望男生體貼一下買給我，他們其實都知道，都假裝沒看到，其實金額也不大， 500元內，只是感覺問題，我前任更爛，脾氣差又吃軟飯。」

對於朋友們反對這段異國戀，原PO則強調，「其實只要男生願意對我好，管他什麼國籍的我都能接受」、「我不需要男生有房有車，因為我都有了，我只需要一個體貼關懷我的男生！」

▲多數網友卡位看好戲 。（圖／翻攝匿名公社）



文章貼出後，底下網友卻唱衰，「祝你幸福長久，不過說真的，就我認識的越南男生，絕大部分在越南都有老婆或女友，來台灣工作還是一樣照樣找在這裡找一個女友…他們也都很捨得花錢 」、「老實說我身邊朋友也一堆跟移工男女朋友結婚，我只能說自己有心理準備就好」、「現在因為500～1000就感動，母系社會以後換你養他，不只500～1000，你有問題嗎」、「乾...全部我都做過，怎麼台灣女生都離我而去」、「一開始對妳好很正常，相處一段時間再說吧，祝福妳」。