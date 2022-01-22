「蔣經國圖書館」開幕　台教會：無法抹滅兩蔣統治歷史

▲經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館22日舉行開幕典禮，總統蔡英文出席。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」22日開幕，總統蔡英文上午出席開幕式時表示，希望透過圖書館資料讓台灣社會更公正評價，化解台灣社會分歧。對此，台灣教授協會副會長陳俐甫表示，台教會贊成保存歷史資料，留住蔣經國時代的真相，不過該園區不能「紀念」、對蔣經國歌功頌德，因這不是站在台灣人民的立場，而是變成站在國民黨威權的立場。

本土社團台灣教授協會今天上午舉行「轉型正義不能停 威權黑手要見光」記者會。陳俐甫會中表示，兩蔣曾經統治過台灣的事實無法被抹滅，他們留下的歷史紀錄也是歷史紀錄，所以這些資料需要被保存，台教會贊成保存原址、或是改建成圖書館蒐集這些資料，「這是很合理的」。

不過，陳俐甫說，問題在於該建物名稱是否叫做「蔣經國紀念」，「我們不是要紀念蔣經國，而是要留住蔣經國時代的真相」，包括過去總統府確定判刑、槍斃哪些人的資料，也許未來也會歸到七海園區內做陳列。

「這個園區不能是對蔣經國歌功頌德，但是把蔣經國時代不管是好或壞的資料都放在裡面，這個是對的」，陳俐甫表示，蔣經國有沒有做過好事可以討論，但是他有做過壞事是確定的，包括從救國團時代、掌握總統府機要、掌握情治機構鎮壓台灣民主運動等，這完全是確定的邪惡，當然是不能被紀念、緬懷的。

至於蔣經國做過對台灣英明的決策，陳俐甫補充，這些是台灣歷史的資料，也應該被保留，例如某些外交政策、反共的策略等，當然也可以被保留呈現，因此，現在名稱訂為「七海園區」較「蔣經國紀念園區」中性，問題是，政府對於該園區定位，是紀念蔣經國，還是典藏蔣經國時期？如果是緬懷或紀念，台灣教授協會絕對是反對，「紀念這個詞不是中性的，我們對於壞人是沒有在紀念的，對好人才會紀念」，但是典藏蔣經國時期的文物，以歷史資料管道的性質，則符合其主張。

媒體問及，蔡英文今天去參加開幕式活動是否適當？陳俐甫回應，如果總統認為所有文件都應該被保留下來，這個是好事，因為現在開始保留，時間還沒有很久，應該是最容易保留的；但如果總統今天在會場說「蔣經國總統對台灣貢獻很大」，台教會當然會反對該說法，因為包括美麗島事件都是發生在蔣掌權階段，怎麼可能與威權、促轉毫無關係？若是總統只有講到正面，而沒有對他的批評，就會變成站在國民黨威權的立場，「如果站在台灣人民的立場，就不可能對他沒有批評。」

此外，曾為台獨政治犯的台北市前議員江蓋世表示，《促轉條例》規定要清除威權象徵，而目前全台最大的威權象徵就是俗稱「中正廟」的中正紀念堂蔣介石銅像，這是最具有象徵意義的轉型正義重大工程，而促轉會主張移除銅像，作爲行政院二級機關，現在可做的就是停止執行預算，改變拿過去受迫害者的稅金去供奉、膜拜威權統治者的不義現狀。

民進黨立委范雲也說，促轉會的任務即將在今年5月結束，目前促轉會除了提出撤銷司法不法有罪判決的立法外，其餘3項任務：重建社會信任、威權象徵移除、還原歷史真相，都尚未看到促轉會解散後的具體推動規劃，呼籲政府應有主責單位監督4大工程的轉銜以及落實，「轉型正義不是為了個人，更不是為了政黨。台灣曾經走過的威權暴力，是整個社會的傷痛，更是民主過程的刻痕，轉型正義，是台灣得以團結前行守護民主的第一步。」