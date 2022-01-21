南投縣假日加開接種站人氣夯　全縣續開84站+4大鄉鎮市6站

▲南投縣政府開辦假日疫苗接種站，上個周末2天累計近7千人接種。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將屆，南投縣政府呼籲民眾把握年假前，赴縣內各合約醫療院所提供的疫苗接種門診及接種站施打新冠肺炎疫苗；有鑑於上周末的假日接種站反應熱烈，衛生局將於本周末22至23日，繼續於13鄉鎮市擴大加開假日接種站，包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮開設6個大型接種站，讓民眾將疫苗打好打滿，提高社區的防疫安全、平安健康過好年。

攜帶您的健保卡及疫苗接種黃卡踴躍前往接種疫苗，尤其已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)且滿18歲的民眾，請記得接種追加劑，以強化自身疫苗的效價保護力，希望民眾都能把疫苗打好打滿，提高社區的防疫安全，大家平安健康過好年。

▲南投縣於22及23日將繼續提供周休假日接種站服務（下同）。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局陳南松表示，15、16日在縣內13鄉鎮市提供21處假日接種站服務，2天總計接種人數達6969人，為維護民眾健康權益，已請各疫苗接種單位在春節前積極宣導，並在夜間及假日持續提供各類疫苗接種服務，希望在春節前的28日前能將縣內疫苗充分使用。

衛生局表示，將於22日（星期六）、23日（星期日）繼續加開假日接種站，提供民眾便捷貼心的疫苗接種服務：除在13鄉鎮市衛生所及合約醫療院所開設84處，也在南投市（漳興國小大禮堂、營北里集會所）、草屯鎮（敦和國小活動中心、北投集仙宮）、埔里鎮（綜合球場）、竹山鎮（竹山鎮立圖書館）開設大型接種站疫苗接種。

至於近日民眾所關心的莫德納疫苗供應情形，衛生局表示，縣內莫德納疫苗均已全數配發給合約院所使用，目前各接種單位都尚有存量，指揮中心也指春節過後會再持續配撥莫德納疫苗至各縣市，請民眾勿擔心；另BNT疫苗和莫德納疫苗同屬mRNA疫苗，民眾如欲接種該類疫苗作為追加劑，也可一併參考選擇。

衛生局提醒，1922公費疫苗預約平台也已開設第19期（1月17至23日）及第20期（1月24至30日）疫苗接種服務，請民眾注意期限，踴躍上網預約及接種。