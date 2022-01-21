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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國家隊之恥！加利老闆「陸口罩冒MIT」　下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

口罩國家隊的成員加利公司負責人林明進，前年3月遭海關與保三總隊查出進口陸製口罩虛偽標示「Made in Taiwan」達6萬9570片，被依虛偽標記商品原產國罪起訴。去年他出庭，向法官喊冤「只是要買口罩鋼印機器，並不知裡面有放口罩」，更無俚頭冒出，引進陸製口罩是敏感政治問題。士林地院今（21日）依虛偽標記商品原產國罪，判處有期徒刑5月。

2020年1月初，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情加劇，民眾「聞疫色變」而大量採買口罩，導致口罩短缺，而行政院為確保穩定供給口罩，同年1月24日宣布禁止出口口罩，同年月26日經濟部長沈榮津也採購製備口罩的機器，31日宣布投入超過新台幣1.8億建造60台口罩生產線，擴大口罩產能，同時宣布徵用口罩，於2月6日施行口罩實名制。

▼林明進過去受訪指出，他們進的是陸製工業用口罩半成品，規格更高，到工廠加工後，一樣是「MIT」。（圖／翻攝臉書）

▲▼加利口罩流入市面。（圖／翻攝臉書社團／「細說淡水」、「我是五股人」）

林明進因與大陸籍劉嫻熟識，並有從大陸進口口罩的管道，林竟基於虛偽標記商品原產國的犯意，在前年3月29日加利公司向海關報運從大陸地區進口口罩共6萬9570片。豈料經基隆關人員查驗後，發現貨物標示「MADE IN TAIWAN」字樣，有產地標示不實的情況，並立刻向保安警察第三總隊第一大隊報告偵辦。

林明進偵查中向檢方辯稱，他向劉嫻購買生產口罩的機器，進口的口罩是購買機器的測試產品，因為機器上有「MADE IN TAIWAN」的鋼印，所以測試所生產的口罩才會打上 「 MADE IN TAIWAN」，對方並要求他要購買。

劉嫻前年9月曾接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，她表示「疫情期間到現在，我的醫療級口罩都出口到日本，因為跟加利老闆是好朋友，八月初才進一次貨到台灣，鬧成這樣，我真的沒什麼好說的。」

▲林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 圖／士檢提供

▲林明進與大陸公司人員對話，顯示以大陸製口罩混充繳交國家隊，且明知大陸製口罩品質不良。 （圖／黃宥寧翻攝）

因此，檢察官認為林明進所說太不符合常理，如果是測試的話，測試兩片就好，何必印6萬9570片印上「 MADE IN TAIWAN」測試口罩。故不採信林的說法，認定他涉犯虛偽標記商品原產國罪，再將他起訴。

林明進去年8月12日到士林地方法院開庭，開庭他第一句話急著向法官澄清「我沒詐欺意圖」，立刻遭法官駁「這件沒起訴你詐欺。」林稱「我是買設備」是請大陸友人劉嫻替他購買「Made In Taiwan」的雙鋼印機器，強調不知裡面有口罩。

庭間他不時焦慮玩弄手指並回法官，設備機器從東莞製造運到上海，機器需要測試。測試完廠商要求得將印上「Made In Taiwan」測試口罩通通運回台灣。對此，法官提出質疑「點把火燒毀不就好？而且為何測試要製造如此多片」林急著回「銷毀對方要求收天價」同時理直氣壯向法官解釋「正常來說，穩定測試需4、50萬片」，林語末更突然無俚頭說出「敏感政治問題。」

士林地方法院今（21日）宣判，依虛偽標記商品原產國罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。判決理由尚待公布

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